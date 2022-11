OnePlus 8, 8 Pro et 8T rejoignent le plaisir d’Android 13 avec une mise à jour stable en cours de déploiement

Plus tôt dans la journée, nous vous avons parlé des OnePlus 9R et 10R recevant la mise à jour OxygenOS 13 basée sur Android 13, et nous revoici avec trois autres appareils du fabricant chinois dotés de la même nouvelle version.

Nous parlons des OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T, tous à partir de 2020. Bien que la société n’ait pas encore officiellement annoncé le déploiement d’OxygenOS 13 pour ces trois, plusieurs utilisateurs signalent avoir reçu la mise à jour stable même s’ils ne faisaient pas partie des tests de la bêta ouverte.

C’est une bonne nouvelle, car cela signifie que le déploiement est bien avancé. La nouvelle version est étiquetée F.13 pour les trois combinés. Le OnePlus 8 est en cours de construction IN2011_11_F.13 en Inde et IN2015_11_F.13 dans le monde, le 8 Pro a IN2021_11_F.13 en Inde et IN2025_11_F.13 partout ailleurs, tandis que le 8T se contente de KB2001_11_F.13 en Inde et KB2005_11_F.13 dans le monde. Ainsi, les différentes pièces ne dépendent que du numéro de modèle individuel de chaque téléphone.

La mise à jour apporte avec elle tous les goodies que Google a emballés dans Android 13, bien sûr, avec des trucs OnePlus supplémentaires généreusement saupoudrés sur le dessus. Nous parlons d’un tout nouveau design aquamorphique pour l’interface utilisateur globale, les polices, ainsi que des animations “naturelles et vives” qui ont des “mouvements physiques réels” pour “les rendre plus naturels et intuitifs”. En parlant de cela, vous avez droit à Quantum Animation Engine 4.0 dans cette version, qui “reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées”.

Il existe également un nouveau type d’affichage permanent qui affiche des informations en direct sur la musique, les applications de transport et de livraison de nourriture, le contrôle de la lecture multimédia dans les paramètres rapides, une étagère optimisée, le contenu diffusé s’ajustant automatiquement à l’écran cible, une connectivité des écouteurs plus transparente. expérience, pixellisation automatique des captures d’écran de chat, nettoyage régulier du presse-papiers, et grâce au moteur de calcul dynamique, vous pouvez vous attendre à une amélioration de la vitesse du système, de la stabilité, de la durée de vie de la batterie et de “l’expérience de l’application”.

Kid Space a également été ajouté, avec le mode confort des yeux, et le nouveau HyperBoost GPA 4.0 devrait “stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés” lors du jeu.

Comme toujours, gardez à l’esprit que ces déploiements peuvent être échelonnés, ce qui signifie que le nouveau logiciel peut prendre au moins quelques jours pour atteindre toutes les unités OnePlus 8, 8 Pro et 8T dans la nature.

