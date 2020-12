OnePlus a annoncé la date de fin de prise en charge des mises à jour de sécurité pour les smartphones OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus Nord. Selon les plans de OnePlus, les trois smartphones cesseront de recevoir des mises à jour de sécurité d’ici la seconde moitié de 2023. Les trois OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus Nord recevront des mises à jour de sécurité trimestrielles régulières. OnePlus n’a fourni aucun détail sur le calendrier des mises à jour de sécurité des smartphones OnePlus précédents. La page des mises à jour de sécurité a mentionné que le calendrier donné est destiné aux utilisateurs de l’Assemblée des régions d’Europe (ARE).

Selon le calendrier disponible sur le site Web de sécurité OnePlus, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro continueront de recevoir des mises à jour de sécurité trimestrielles régulières jusqu’en avril 2023, tandis que OnePlus Nord recevra des mises à jour de sécurité sur une base trimestrielle jusqu’en juillet 2023. La série OnePlus 8 était lancé en avril de cette année, tandis que le OnePlus Nord a été lancé en juillet de cette année. La page des mises à jour de sécurité ne fournit aucun détail sur les modèles OnePlus 7 et OnePlus 7T. Il n’y a pas non plus de mention du OnePlus 8T, le dernier smartphone de la société.

OnePlus n’a mentionné que les mises à jour de sécurité et rien sur les mises à jour du système d’exploitation. OnePlus apporte généralement des mises à jour Android à ses smartphones pendant les deux premières années à compter de la date de lancement.

La série OnePlus 8 a déjà reçu Android 11 comme première mise à jour de version, bien qu’elle n’ait pas encore atteint les séries OnePlus Nord ou OnePlus 7 et OnePlus 7T. Le OnePlus 8T a été lancé avec Android 11 prêt à l’emploi.