Les smartphones OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T reçoivent enfin la mise à jour stable d’OxygenOS 11 basée sur Android 11 qui apporte des améliorations du système, des mises à jour de l’appareil photo et une interface utilisateur optimisée. La mise à jour logicielle contient également le correctif de sécurité Android de février 2021. La mise à jour intervient quelques jours après que le OnePlus Nord à budget moyen a reçu la version stable d’Android 11. Comme toujours, la mise à jour en direct se déploie de manière échelonnée, ce qui signifie que seul un petit nombre d’utilisateurs la reçoit aujourd’hui. Le déploiement plus large aura lieu dans quelques jours après que la société de technologie chinoise s’assure qu’il n’y a pas de bogues critiques avec la mise à jour du système.

OxygenOS 11, basé sur Android 11, est en cours de déploiement pour les utilisateurs de OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T dans le monde. Les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité en accédant à Paramètres> Système> Mises à jour du système. Si les utilisateurs rencontrent des problèmes après l’installation de la mise à jour, ils peuvent signaler le bogue via l’application OnePlus Community. OnePlus note que le package Google Mobile Services (GMS) sur le OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T est mis à niveau jusqu’en janvier 2021. Les utilisateurs doivent noter que puisqu’il s’agit de la mise à niveau de la version Android 11 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, le temps de mise à niveau peut être plus long. L’utilisation de VPN pour télécharger cette version peut ne pas fonctionner car le déploiement n’est pas basé sur les régions et est poussé de manière aléatoire vers un nombre limité d’appareils.

En ce qui concerne les fonctionnalités, les utilisateurs de OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T peuvent désormais profiter d’un nouveau design visuel d’interface utilisateur qui apporte une «expérience plus confortable» avec diverses optimisations. La stabilité de certaines applications tierces a également été améliorée. L’application appareil photo reçoit une nouvelle interface utilisateur et un nouveau codec HEVC pour réduire la taille de stockage vidéo. Les utilisateurs peuvent également utiliser l’accès rapide au mode d’enregistrement en appuyant et en maintenant le bouton de l’obturateur et en faisant glisser le bouton. L’affichage ambiant reçoit une fonction de canevas qui peut automatiquement dessiner une image filaire basée sur une photo d’écran de verrouillage sur votre téléphone. Il existe une touche de raccourci pour le mode sombre et une boîte à outils de jeu pour des commutateurs pratiques du mode Fnatic. L’application Galerie prend désormais en charge la fonction Histoire, pour former automatiquement des vidéos hebdomadaires avec des photos et des vidéos stockées automatiquement.