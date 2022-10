OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro reçoivent enfin la mise à jour Android 12

Google a publié Android 13 il y a près de deux mois, et aujourd’hui, OnePlus a sa propre grande mise à jour Android à envoyer aux OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro. Mais ce n’est pas Android 13, mais plutôt Android 12, une version qui a déjà plus d’un an. Mieux vaut tard que jamais?

La société chinoise a commencé à tester Android 12 pour les quatre téléphones susmentionnés il y a quelques semaines, et maintenant ceux qui faisaient partie de ce processus commencent à recevoir la mise à jour finale. Cela signifie que les personnes qui ne faisaient pas partie du groupe bêta devraient également recevoir la mise à jour Android 12 dans les jours et semaines à venir.

La version est étiquetée H.28 pour les OnePlus 7 et 7 Pro, et F.16 pour les OnePlus 7T et 7T Pro. La mise à jour est livrée avec le niveau de correctif de sécurité d’août 2022, qui est une blague à ce stade, ayant déjà deux mois.

Le nouveau logiciel arrive sous le nom d’OxygenOS 12.1 et il représente une refonte visuelle complète de ces modèles, apportant une tonne de nouvelles choses, y compris un mode sombre à trois niveaux, de nouvelles options de style pour les cartes en étagère, le nouveau moteur de batterie intelligent qui utilise des algorithmes pour prolonger la durée de vie de votre batterie, de nouvelles icônes d’application, une optimisation globale de la présentation du texte et de la couleur à l’échelle du système, la prise en charge du blocage des spams MMS et le stabilisateur de fréquence d’images de bout en bout HyperBoost pour les jeux.

Work Life Balance est désormais disponible pour tous les utilisateurs, y compris le basculement rapide entre le travail et la vie avec une bascule de paramètres rapides, et il existe également une prise en charge de la commutation automatique, en fonction d’emplacements spécifiques, d’un réseau Wi-Fi ou de l’heure. La galerie vous permet désormais de basculer entre les mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, tandis que Canvas AOD propose de nouveaux styles de lignes et de couleurs, de nouveaux pinceaux et traits et une reconnaissance faciale améliorée.

