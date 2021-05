OnePlus 6 et 6T recevront les versions bêta d’Android 11 à partir d’août

Le OnePlus 6 et le OnePlus 6T ont tous deux été lancés en 2018, à différents moments de l’année, et ont donc tous deux plus de deux ans. Même ainsi, la société travaille apparemment sur les mises à jour d’Android 11 pour eux – mais c’est là que la bonne nouvelle s’arrête, malheureusement.

OnePlus a dévoilé qu’il s’attend à ce que la première version bêta de son logiciel OxygenOS 11 basé sur Android 11 atteigne les 6 et 6T vers la fin du mois d’août. Et ce n’est que la première version.

Attendez-vous à voir un tas d’autres suivre dans les prochaines semaines, donc si vous vous demandez quand une version finale, stable et non bêta pourrait être sortie pour ces téléphones, nous dirions que cela pourrait en fait être vers la fin de l’année. Quoi qu’il en soit, ce sera après la sortie d’Android 12 par Google, ce qui est plutôt mauvais pour une entreprise (OnePlus) qui était autrefois connue pour ses mises à jour assez rapides des nouvelles versions d’Android. Mais c’est loin d’être près de ça ces derniers temps.

Compte tenu de l’âge de ces téléphones, nous devrions peut-être simplement être heureux qu’ils soient mis à jour, et nous le sommes, mais c’est un peu étrange de recevoir la mise à jour de la version Android de l’année dernière alors que cette année est déjà sortie, n’est-ce pas ?

La source