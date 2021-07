OnePlus 6 et 6T obtiennent Android 11 Open Beta 1

Vous vous souvenez quand OnePlus a été très rapide dans la livraison de nouvelles versions d’Android sur ses téléphones ? Ouais, c’étaient les jours. De nos jours, alors que Google teste déjà Android 12 et a sorti plusieurs versions bêta jusqu’à présent, OnePlus teste Android 11 pour les OnePlus 6 et 6T.

D’accord, ce sont de vieux téléphones, et c’est agréable de les voir être mis à jour vers Android 11, malgré l’énorme retard. En avril, la société avait promis qu’elle sortirait une version bêta ouverte d’OxygenOS 11 basée sur Android 11 pour les 6 et 6T en août, et pourtant elle l’a livrée aujourd’hui, un mois environ avant la date prévue. C’est un bon signe pour l’avenir, nous l’espérons.

Selon OnePlus, il s’agit d’une première version, publiée afin de « recueillir des commentaires avant d’être officiellement publiée ». Attendez-vous à ce que le logiciel bêta soit moins stable que les versions normales, et vous ne devriez donc probablement pas l’installer sur votre appareil principal. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de sauvegarder vos données avant de continuer.

Si vous utilisez la dernière version stable pour le OnePlus 6 ou 6T, afin de sauter dans le train Open Beta, vous devez vous diriger vers la source liée ci-dessous, puis installer le nouveau logiciel via le lien fourni. Après avoir installé la version bêta initiale, d’autres arriveront sous forme de mises à jour en direct.

Cependant, vous devez garder à l’esprit que vous ne recevrez pas la mise à jour stable finalisée via OTA, vous devrez la télécharger et l’installer manuellement. Si vous utilisez toujours une version bêta ouverte plus ancienne pour le OnePlus 6 ou 6T, la nouvelle version basée sur Android 11 arrivera bientôt en direct.

OxygenOS 11 apporte une nouvelle interface utilisateur, avec des améliorations de Game Space, une nouvelle interface utilisateur de caméra, des améliorations de l’affichage ambiant, des améliorations du mode sombre et une nouvelle interface Shelf avec une animation améliorée pour le widget météo.

La source