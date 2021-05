OnePlus 6, 6T obtient le correctif de sécurité de mai avec OxygenOS 10.3.11

Les OnePlus 6 et 6T, tous deux lancés en 2018, reçoivent la mise à jour OxygenOS 10.3.11. Il n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité au duo, mais augmente le niveau du correctif de sécurité Android jusqu’en mai 2021 sur les deux smartphones.

De plus, les nouvelles versions améliorent également la stabilité du système sur la paire OnePlus 6 et corrigent certains problèmes connus.

OnePlus 6T

OxygenOS 10.3.11 est basé sur Android 10, et il faudra un certain temps avant que OnePlus 6 et 6T obtiennent la mise à jour stable d’Android 11 puisque OnePlus ne commencera à publier les versions bêta ouverte basées sur Android 11 qu’à partir d’août.

Pour revenir à OxygenOS 10.3.11, la mise à jour est en cours de déploiement pour un nombre limité d’utilisateurs en ce moment, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bogue n’est trouvé.

OnePlus indique également que l’utilisation d’un VPN pour extraire le package de téléchargement peut ne pas fonctionner car le déploiement n’est pas basé sur la région et la mise à jour est envoyée de manière aléatoire aux appareils.

La source