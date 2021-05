OnePlus 40Y1 TV lancé en Inde

Le dernier téléviseur OnePlus lancé en Inde est le modèle 40Y1. Il contient un panneau LED de 43 pouces avec une résolution de 1920 × 1080 pixels et peut afficher 93% de la gamme de couleurs DCI-P3. Le téléviseur utilise Android TV 9.0 et les fonctionnalités de diffusion Chrome ainsi que l’OxygenPlay de OnePlus.

Il y a un chipset quad-core sous la barre avec un processeur ARM Cortex A53 et un GPU Mali-470MP3 assisté par 1 Go de RAM. Le stockage est limité à 8 Go. Les E / S comprennent 2 ports HMDI, 2 ports USB, un port Ethernet et une entrée optique.

Les premières ventes débutent le 26 mai à midi pour un prix de détail de 21 999 INR (300 $) jusqu’au 29 mai. Après cette date, le téléviseur atteindra 23 999 INR (330 $).