La semaine dernière, Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Elite et cette semaine, nous avons reçu les premiers téléphones dotés du SoC phare.

Xiaomi, OnePlus et Honor ont tous dévoilé leurs téléphones. Le OnePlus 13 dispose d’un système de caméra triple 50MP de marque Hasselblad et d’une énorme batterie de 6 000 mAh. Le téléphone est disponible en Chine, à partir de 4 499 CNY (632 $) pour le modèle 12/256 Go.

Le Xiaomi 15 Pro dispose d’une batterie encore plus grande de 6 100 mAh et d’un système de caméra de 50 MP de marque Leica avec un téléobjectif 5x avec des capacités de gros plan. Le 15 Pro est disponible en Chine, à partir de 5 299 CNY (742 $) pour sa version 12/256 Go.

Le Xiaomi 15 vanille dispose d’une batterie plus petite de 5 400 mAh et d’un appareil photo à zoom de 60 mm moins impressionnant (avec ses propres capacités de gros plan). Le Xiaomi 15 commence à 4 500 CNY (630 $) pour sa version de départ 12/256 Go.

La série Magic7 de Honor est également arrivée avec les versions Vanilla et Pro. Les deux sont équipés du Snapdragon 8 Elite, mais le Pro remplace l’appareil photo déjà impressionnant à zoom de 180 MP par un nouveau zoom de 200 MP (1/1,4 pouce) de 60 mm. Le Magic7 Pro dispose d’une batterie de 5 850 mAh (5 650 mAh sur la vanille). La série sera mise en vente en Chine le 8 novembre. Le Magic7 commence à 4 500 CNY (630 $), tandis que le Pro commence à 5 700 CNY (800 $).

L’Aquos R9 pro de Sharp est également devenu officiel avec un capteur d’appareil photo principal de 1/0,98 pouce et un téléobjectif de 65 mm de 1/1,56 pouce. Comme d’habitude, le produit phare de Sharp s’annonce comme une affaire réservée au Japon et les ventes sont attendues début décembre.

L’Indonésie a interdit la vente et l’utilisation de la série iPhone 16. L’interdiction est le résultat direct des engagements d’investissement non respectés d’Apple en Indonésie, puisque Cupertino s’était précédemment engagé à financer plus de 1,71 billion de Rp (109 millions de dollars) dans des installations de R&D locales. Selon les derniers chiffres, Apple a investi jusqu’à présent 1,48 billion de IDR (95 millions de dollars), ce qui a contraint le ministère indonésien de l’Industrie à bloquer la délivrance de la certification International Mobile Equipment Identity (IMEI) pour les appareils iPhone 16 et Apple Watch Series 10.

L’interdiction est le résultat direct des engagements d’investissement non respectés d’Apple dans le pays.



