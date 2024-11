OnePlus 13 vs iQOO 13 : Lequel choisir ?

Les OnePlus 13 et iQOO 13 sont tous deux dotés d’impressionnants écrans OLED de 6,82 pouces. Le panneau BOE X2 OLED 8T LTPO du OnePlus 13 offre un design micro-quad courbé, une résolution 2K (3 168 x 1 440 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits. Il prend en charge Dolby Vision et la gradation PWM 2 160 Hz, garantissant une expérience visuelle supérieure.

D’autre part, l’iQOO 13 est livré avec un écran OLED BOE Q10 au design plat, offrant également une résolution 2K (3 168 x 1 440 pixels) mais avec un taux de rafraîchissement plus élevé de 144 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits. Il présente la première technologie de protection des yeux à lumière polarisée circulaire OLED d’Android et une gradation PWM de 2 592 Hz. De plus, il dispose d’une puce d’affichage Q2 auto-développée pour des visuels améliorés.

En termes de design, le OnePlus 13 dispose d’un module de caméra rond à l’arrière, tandis que l’iQOO 13 arbore un îlot de caméra circulaire. Une caractéristique de conception unique du produit phare OnePlus est qu’il est doté d’une diapositive d’alerte sur son bord gauche. D’autre part, l’iQOO 13 dispose d’un halo lumineux équipé de LED RVB autour du module de caméra.

Le OnePlus 13 offre une construction haut de gamme avec du verre céramique Crystal Shield, un cadre central en métal et un indice IP68/69, ce qui le rend résistant à la poussière et à l’eau. Il se décline en différentes finitions : cuir (épaisseur 8,9 mm, 210 grammes) et verre (épaisseur 8,5 mm, 213 grammes).

L’iQOO 13 bénéficie également d’une conception robuste avec un dos en verre, un cadre central en métal et un indice IP68/69 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Ses dimensions varient légèrement selon les éditions : la Track Edition mesure 7,99 mm d’épaisseur et pèse 207 grammes, tandis que les autres font 8,13 mm d’épaisseur et pèsent 213 grammes.