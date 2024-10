OnePlus 13 teasé avec un nouvel écran BOE

Le président de la branche chinoise de OnePlus a taquiné le prochain OnePlus 13 et a partagé une photo frontale, qui n’est pas très révélatrice, mais confirme au moins le trou central pour la caméra selfie. Et le point central de la photo est de toute façon le nouvel écran Oriental BOE X2.

Le prochain produit phare de OnePlus, le 13, comportera le dernier et le meilleur panneau à quatre courbes de BOE et des cadres uniformes tout autour. Le teaser n’entre pas dans les détails, mais promet des performances encore meilleures qu’auparavant. Cela signifie qu’il peut au moins atteindre une luminosité plus élevée. Peut-être que des améliorations d’efficacité sont également en place.

Jusqu’à présent, les rumeurs font état d’un écran de 6,82 pouces avec une résolution QHD+ et étant donné que le OnePlus 12 prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Dolby Vision et HDR10+, nous pouvons nous attendre à des fonctionnalités encore meilleures.

