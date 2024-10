OnePlus 13 obtient un capteur d’empreintes digitales à ultrasons et un indice IP69

Avant la révélation complète plus tard cette semaine, OnePlus a confirmé que le OnePlus 13 bénéficiera de nouvelles fonctionnalités matérielles, notamment un capteur d’empreintes digitales à ultrasons.

À travers messages sur WeiboOnePlus a indiqué quelques nouveaux détails sur le OnePlus 13. Le capteur d’empreintes digitales est mis à niveau par rapport au capteur optique du OnePlus 12. Le OnePlus 13 embarquera un capteur d’empreintes digitales à ultrasons qui sera apparemment capable de déverrouiller le téléphone d’un simple toucher.

OnePlus note que le capteur à ultrasons est également plus sécurisé par rapport à la version précédente. Il devrait également être capable de détecter et de reconnaître les doigts mouillés ou gras, ce qui améliorerait l’expérience dans certaines situations.

OnePlus a également détaillé la nouvelle configuration haptique. La société le décrit comme une haptique « 4D », indiquant qu’elle aura un peu plus de profondeur que l’ensemble de moteurs standard des téléphones modernes. Le moteur est censé être le « plus gros moteur d’Android » et dispose de plus de 700 étapes de réglage pour un réglage précis. Cette fonctionnalité semble être destinée aux joueurs qui souhaitent ressentir un retour haptique pour chaque petit effet du jeu.

Enfin, OnePlus a officiellement noté que le OnePlus 13 aura un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP69. C’est plus élevé que ce que nous voyons généralement dans les indices IP68 dans tous les domaines, même s’il s’agit déjà d’un indice de résistance élevé. L’indice IP69 donne au OnePlus 13 une protection supplémentaire contre des conditions plus défavorables.

Le OnePlus 13 devrait être lancé le 31 octobre.

