OnePlus 13 : le nouveau Beast d’Android a perdu de sa beauté (si proche de la perfection)

Cela n’a peut-être pas encore été officiellement révélé, mais je vais le dire – le OnePlus 13 apparaît déjà comme un concurrent sérieux pour le meilleur produit phare Android de 2024 (et peut-être même de 2025).

La mise à niveau la plus importante attendue pour définir le OnePlus 13 à part les gens comme Série Galaxy S24/S25, le Pixel 9, et L’iPhone 16 est la nouvelle batterie SiC embarquée, qui, selon les rumeurs, serait d’au moins 6 000 mAh.

La cerise sur le gâteau est une charge filaire de 100 W ainsi que la possibilité non seulement de charger rapidement le téléphone sans fil (50 W), mais également de le faire magnétiquement – ​​comme un iPhone. Et la fiche technique à couper le souffle ne s’arrête pas là…

La nouvelle puce « Snapdragon 8 Elite » (qui s’annonce comme laissant Apple et MediaTek dans la poussière) avec jusqu’à 24 Go (!) de RAM combinée à la fluidité d’Oxygen OS pourrait très bien rendre le OnePlus 13 le champion de la performance de 2024-2025.

Maintenant, croyez-le ou non, malgré tout cela… cet article n’est pas exactement une vision « positive » de la situation. OnePlus 13. Et je pense que la plupart d’entre nous seront d’accord sur la raison pour laquelle…

Sans parler du moment où Google est allé de l’avant et s’est débarrassé de la visière noire de la caméra l’année suivante avec le Série Pixel 7. Je n’ai jamais été fan de cette décision, et il en va de même pour le OnePlus 12 > OnePlus 13 changement de conception de la caméra.

Ce qui s’est passé ici me rappelle en quelque sorte l’époque où Google a trouvé le tueur. Conception de la série Pixel 6 (qui a rendu le Pixel 6 ressemble au téléphone le plus unique vu de dos), mais a abandonné l’écran symétrique du Pixel 5.

Mais c’est là que s’arrêteront les compliments, et la raison est assez évidente pour tout passionné de téléphone… Où est passé l’îlot de caméra qui se fond dans le cadre métallique, OnePlus ?! Tout le monde semble aimer cet élément de design unique, qui est devenu votre « truc » grâce à votre appartenance au OnePlus 12OnePlus 11 et OnePlus 10.

Aussi… Pouvons-nous parler de cette variante en cuir écologique bleu ?! Je l’ai dit plusieurs fois ici – je n’ai pratiquement jamais tendance à opter pour des téléphones bleus, mais cette année iPhone16 et le OnePlus 13 me font reconsidérer mes préférences de couleurs.

Le téléphone sera également plus fin que le OnePlus 12et probablement plus léger, ce qui est toujours une mise à niveau bienvenue – surtout lorsqu’il s’agit de gros téléphones (ce qui sera vraiment le cas).

Maintenant, est-ce un dealbreaker ? Non, absolument pas. Mais c’est une décision tellement bizarre – surtout à une époque où littéralement tous les téléphones phares ont adopté un écran plat avec un cadre plat et une apparence et une sensation identiques.

Et si vous vivez en Asie, la cerise sur le gâteau est que la société sœur de OnePlus (Oppo) a également gâché le look époustouflant des Oppo Find X6 et X7 pour aller avec quelque chose de beaucoup plus basique. Donc, je suppose que tout le monde est également dans la merde.

Et je ne vois toujours pas pourquoi…