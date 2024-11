OnePlus 13 fait ses débuts avec une grosse batterie, un écran plat et un prix plus élevé

Après beaucoup Parmi les teasers, le OnePlus 13 est enfin officiel en Chine, ce qui nous dit tout ce que nous devons savoir sur l’appareil avant ses débuts mondiaux.

Le OnePlus 13 est le dernier smartphone phare de la société, et il a certainement du punch. Sous le capot, l’appareil est alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et l’associe à 12 Go, 16 Go ou 24 Go de RAM ainsi qu’à 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Vous trouverez également Android 15 prêt à l’emploi, mais avec le skin ColorOS d’Oppo pour cette version en Chine. Le lancement mondial sera alimenté par OxygenOS 15, annoncé par OnePlus la semaine dernière.

Il contient également une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. OnePlus vendra également des étuis permettant à l’appareil de fonctionner avec une sélection d’étuis propriétaires permettant le chargement magnétique sans fil, comme ceux disponibles sur les derniers iPhones et dans le cadre de la norme Qi2 (que OnePlus n’utilise pas).

En termes de matériel, le OnePlus 13 a un design mis à jour, avec sa plus grande refonte depuis quelques générations. L’aspect général est familier avec un module de caméra circulaire décentré à l’arrière, mais avec quelques changements clés.

L’écran de 6,82 pouces est désormais plat (bien qu’avec des bords incurvés typiques en 2,5D), sans les bords incurvés prononcés du OnePlus 12 et des autres générations précédentes. Les côtés de l’appareil sont également aplatis pour correspondre, avec les mêmes positions pour les boutons d’alimentation et de volume, ainsi que pour le curseur d’alerte.

Il existe également un capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran, une mise à niveau par rapport aux capteurs optiques précédemment utilisés.

L’arrière de l’appareil adopte des options texturées dans les couleurs noires « Secret Realm » et « Blues Hour », avec un look plus discret pour le blanc « Dew Dawn ». Tous les trois ont un nouvel accent métallique qui relie le module de caméra au cadre et semble également assez élégant.















OnePlus a également mis à jour ce dernier matériel avec une résistance à l’eau et à la poussière IP69. Il n’y a pas de mise à niveau tangible en utilisation normale, mais la protection supplémentaire empêche l’eau chaude de devenir un problème et améliore ce que l’appareil peut gérer s’il finit par être immergé.

Le réseau de caméras comprend trois capteurs de caméra 50MP, dont l’un est un téléobjectif avec zoom optique 3x et un autre est un objectif ultra-large avec des capacités macro. Il existe également une caméra frontale de 32 MP.

En Chine, le OnePlus 13 est désormais disponible à partir de 4 799 CNY, soit environ 675 $ une fois directement converti en USD. Il s’agit d’une augmentation par rapport au OnePlus 12, qui commençait à 4 299 CNY. On ne sait pas exactement comment les prix varieront en dehors de la Chine, mais cela pourrait entraîner une hausse des prix d’environ 100 dollars.

Quand le OnePlus 13 fera-t-il ses débuts mondiaux ? Plus tôt cette année, le OnePlus 12 est arrivé sur la scène mondiale fin janvier, environ deux mois après son lancement en Chine en décembre. Suite à ce calendrier, OnePlus devrait au moins faire quelques annonces concernant la disponibilité mondiale courant décembre ou début janvier.

Êtes-vous enthousiasmé par le OnePlus 13 ?

En savoir plus sur OnePlus :

Suivez Ben : Twitter/X, Sujetset Instagram