OnePlus 13 et iQOO 13 règnent sur AnTuTu en octobre, battant le vivo X200 Pro

Le premier jour de chaque mois, AnTuTu publie deux graphiques pour le mois précédent, l’un pour les smartphones phares, l’autre pour les appareils haut de gamme. Aujourd’hui, nous avons les charts du mois d’octobre, avec un bonus à la fin.

Le tableau phare des smartphones montre les premiers entrants utilisant les derniers chipsets haut de gamme de Qualcomm et MediaTek, et le premier est clairement gagnant. Le OnePlus 13 a remporté la couronne AnTuTu en octobre avec un score moyen de 2 926 644, suivi de l’iQOO 13 avec 2 906 489. Les deux sont alimentés par le SoC Snapdragon 8 Elite.

Le premier téléphone Dimensity 9400 est en troisième position, le vivo X200 Pro, suivi par l’Oppo Find X8 Pro et le Find X8, tous deux utilisant également le dernier et le meilleur de MediaTek. Le vivo X200, sixième place, fait également partie de l’équipe MediaTek.

Ensuite, nous avons le Xiaomi 15 en septième position, le vivo X200 Pro mini, le Xiaomi 15 Pro et l’iQOO Neo9S Pro+, qui est le seul appareil du top dix à utiliser le SoC Snapdragon 8 Gen 3 de l’année dernière. Son score moyen de 2 097 853 est en fait excellent pour ce chipset, mais témoigne également de l’amélioration des performances du Snapdragon 8 Elite et du Dimensity 9400 par rapport à leurs prédécesseurs.

Le classement du milieu de gamme supérieur est dominé par le OnePlus Ace 3V (donc pour octobre, OnePlus remporte les deux concours) avec son SoC Snapdragon 7+ Gen 3, suivi du Realme GT Neo6 SE utilisant la même puce. Ensuite, nous avons le Redmi K70E avec le Dimensity 8300-Ultra, le Realme GT Neo5 SE et le Redmi Note 12 Turbo (tous deux alimentés par le Snapdragon 7+ Gen 2), l’iQOO Z8 et l’iQOO Neo7 SE (tous deux dotés du Dimensity 8200), le OnePlus Ace original avec son Dimensity 8100-Max, le Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200) et l’Oppo K10 5G complètent le top dix en utilisant le Dimensity 8100-Max.

C’est donc une situation très intéressante ici : les premières places sont dominées par Qualcomm, mais MediaTek domine les deux tiers inférieurs. Mais attendez, il y a plus ! À partir d’aujourd’hui, AnTuTu publiera également un graphique de performances mensuel pour les tablettes Android.

Le premier gagnant est le Red Magic Nova, suivi du Oppo Pad 3 Pro, tous deux utilisant la version overclockée du SoC Snapdragon 8 Gen 3. En troisième position se trouve l’iQOO Pad2 Pro (Dimensity 9300+), suivi du vivo Pad3 Pro (Dimensity 9300), du OnePlus Pad Pro et du Lenovo Legion Y700 (2025), tous deux équipés du Snapdragon 8 Gen 3, du Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. (Snapdragon 8 Gen 2), et enfin nous avons le vivo Pad3, l’iQOO Pad2 et le Xiaomi Pad 7 Pro, tous utilisant le Snapdragon 8s Gen 3.

