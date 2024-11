OnePlus 13 est lancé en Chine avec une batterie de 6 000 mAh, IP69 et plus

Le OnePlus 13 est désormais disponible en Chine. Bien qu’il ne s’agisse pas de la version mondiale, cet appareil nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre du nouveau produit phare de OnePlus.

Tout d’abord, il n’est pas surprenant que le OnePlus 13 arbore le Snapdragon 8 Elite, ce qui devrait faire de cet appareil une centrale électrique.

Le OnePlus 13 dispose d’un écran OLED 2K 10 bits de 6,82 pouces avec une résolution de 1 440 pixels. Il dispose également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une meilleure visibilité sous le soleil avec une luminosité maximale de 4 500 nits et d’une saisie tactile avec des gants. Il dispose également d’un nouveau scanner d’empreintes digitales à ultrasons.

Le combiné présente quelques changements en termes de conception. Le OnePlus 13 abandonne les courbes de ses prédécesseurs et dispose désormais d’une structure quadruple courbée de 2,5. Les images du combiné montrent que l’écran semble plat, à l’instar des autres combinés récemment annoncés. L’appareil est disponible dans des couleurs noir, bleu et blanc. Le modèle Noir arbore un dos en verre à grain de bois d’ébène, le Bleu offre une finition velours et le Blanc arbore un couvercle en verre de soie.

Le OnePlus 13 arbore également un indice IP69 mis à jour avec prise en charge des liquides à haute pression et du nettoyage à la vapeur.

L’appareil dispose également d’un nouveau moteur de vibration qui fournit un retour semblable à celui d’un contrôleur de jeu. OnePlus affirme qu’il s’agit du plus gros moteur de vibration jamais conçu sur un téléphone Android.

Il dispose également de trois appareils photo de 50 mégapixels de marque Hasselblad. Le principal arbore un capteur Sony LYT-808 avec OIS. Il existe également un jeu de tir périscope 3x et un ultra-large qui sert également de caméra macro.

Le combiné dispose d’une très grande batterie de 6 000 mAh avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

La version globale devrait avoir Oxygen OS 15 au lancement. En Chine, vous pouvez vous procurer le modèle 12 Go/256 Go pour 4 499 ¥ (environ 880 $ CAD), et le modèle 24 Go/1 To coûte 5 999 ¥ (environ 1 174 $ CAD). On ne sait pas quand nous recevrons le nouveau combiné OnePlus, mais le OnePlus 12 est sorti fin janvier au Canada, nous devrions donc l’obtenir au plus tard à cette date.