OnePlus 13 entièrement dévoilé par TENAA

OnePlus 13 sera dévoilé jeudi et nous connaissons la plupart des spécifications grâce aux nombreux teasers de la société. Le téléphone est désormais répertorié par TENAA, révélant les détails restants tels que la taille de l’écran, les options de mémoire et les dimensions du corps.

La liste a également confirmé le chipset Snapdragon 8 Elite avec un processeur de 4,1 GHz et une batterie de 6 000 mAh, qui est la plus puissante de l’histoire des produits phares de OnePlus.











OnePlus 13

Le téléphone dispose d’un écran de 6,82 pouces fabriqué par BOE avec une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra selfie de 32 MP a un seul trou de perforation, tandis que le trio à l’arrière se révèle une fois de plus être un appareil photo principal de 50 MP + un ultra-50 MP. téléobjectif large + 50 MP.

La grosse batterie prendra en charge une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W, cette dernière étant magnétique. Il prendra en charge les batteries externes et même une rondelle de chargement rapide avec des fonctionnalités de refroidissement supplémentaires.

Côté mémoire, le OnePlus 13 disposera de 12 Go, 16 Go ou 24 Go de RAM et de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage ; les combinaisons réelles devraient être révélées au lancement lorsque nous connaîtrons également le prix du nouveau téléphone.











Spécifications confirmées du OnePlus 13 : capteur d’empreintes digitales, moteur de vibration, indices IP

La taille du téléphone est de 162 x 76,5 x 8,5 mm et pèse 213 grammes. Cela signifie que le OnePlus 13 est plus court et plus fin que son prédécesseur tout en conservant la taille globale de l’écran, ce qui signifie des cadres plus fins.

Source (en chinois) | Via