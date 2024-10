OnePlus 13 arrive avec Snapdragon 8 Elite et une batterie de 6 000 mAh

OnePlus a toujours donné la priorité aux chipsets les plus récents et les plus performants dans ses téléphones phares et n’a pas perdu de temps pour annoncer son OnePlus 13 avec le nouveau Snapdragon 8 Elite. Le meilleur téléphone OnePlus à ce jour dispose également d’un écran BOE phare, d’un indice de protection IP69 et d’une batterie silicium-carbone plus grande de 6 000 mAh.

Bien que le OnePlus 13 soit d’abord lancé en Chine, il sera commercialisé sur les marchés mondiaux dans les mois à venir.

En commençant par l’écran, OnePlus 13 abandonne les courbes de ses prédécesseurs et passe à une structure quad-incurvée 2,5D. L’écran semble plat, mais il présente des courbes subtiles de tous les côtés. En conséquence, le OnePlus 13 est légèrement plus court que son prédécesseur tout en affichant toujours une diagonale de 6,82 pouces.

OnePlus 13 obtient l’écran OLED X2 phare de BOE. Il s’agit d’un panneau OLED 8T LTPO avec une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. La luminosité typique est désormais évaluée à 800 nits, tandis que la luminosité maximale atteint 4 500 nits. L’autre nouveauté est le scanner d’empreintes digitales à ultrasons.

OnePlus propose un indice IP69 mis à jour, ce qui devient une tendance sur les produits phares chinois. Il améliore l’indice IP68 en incluant une prise en charge contre les liquides à haute pression et le nettoyage à la vapeur.

Un autre ajout sous le radar est le nouveau moteur de vibration avec « retour au niveau du contrôleur de jeu ». Avec son volume de 602 mm³, OnePlus affirme qu’il s’agit du plus gros moteur de vibration jamais installé dans un téléphone Android.

L’arrière du OnePlus 13 comporte un trio d’appareils photo 50MP de marque Hasselblad. Le jeu de tir principal équivalent 23 mm utilise un capteur Sony LYT-808 avec OIS. Il est rejoint par un périscope 3x (LYT-600) avec une plage focale équivalente à 73 mm. Le troisième jeu de tir est une caméra ultra-large équivalente à 15 mm utilisant le capteur S5KJN5 de Samsung qui sert également de jeu de tir macro.

OnePlus 13 démarre ColorOS 15 basé sur Android 15 pour le marché chinois, tandis que les unités internationales devraient être lancées avec OxygenOS 15.

La fiche technique est complétée par une batterie silicium-carbone de 6 000 mAh avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

OnePlus 13 est disponible dans les couleurs blanc, obsidienne et bleu. Les prix en Chine commencent à 4 499 CNY (632 $) pour la version 12/256 Go et atteint 5 999 CNY (842 $) pour le modèle de 24 Go de RAM et 1 To de stockage.











Options de couleurs OnePlus 13

Les ventes ouvertes en Chine débutent le 1er novembre, tandis que la disponibilité internationale sera détaillée ultérieurement.



Configuration Tarifs OnePlus 13





12 Go/256 Go 4 499 CNY (632 $)

12 Go/512 Go 4 899 CNY (688 $)

16 Go/512 Go 5 299 CNY (744 $)

24 Go/1 To 5 999 CNY (842 $)









Source (en chinois)