OnePlus 12 obtient une version à 800 $ US avec l’intéressant OnePlus 12R à 500 $

Le OnePlus 12. OnePlus

Le design ressemble à celui de l’année dernière, mais il y a cette nouvelle couleur vert marbré. OnePlus

Cet étrange cercle + bosse de caméra enveloppante est toujours là. OnePlus

Le haut et le bas. Il y a un blaster IR sur le dessus. OnePlus

La version noire. OnePlus

Les cotés. Cette bosse de caméra rend le téléphone instable sur une table. OnePlus

OnePlus avait précédemment annoncé le smartphone phare OnePlus 12 en décembre, mais il est désormais disponible en version et en prix aux États-Unis. Le téléphone sera expédié le 6 février aux États-Unis et au Canada au prix de 800 $. OnePlus propose également aux États-Unis le plutôt intéressant OnePlus 12R, un appareil de 6,8 pouces doté de la puce phare de Qualcomm de l’année dernière, le Snapdragon 8 Gen 2, pour 500 $.

800 $ est un très bon prix pour un téléphone phare. Le produit phare de Samsung de 6,8 pouces est le Galaxy S24 à 1 300 $. Le Pixel 8 Pro coûte 1 000 $, donc OnePlus sous-cote considérablement la concurrence. Comme nous l’avons dit, cet appareil a déjà été annoncé en décembre, mais les points forts sont une impressionnante batterie de 5 400 mAh et une charge ultra rapide. Le téléphone dispose d’une charge filaire propriétaire de 80 W aux États-Unis et de 100 W à l’échelle internationale, tandis que la charge sans fil est de 50 W. OnePlus affirme que 80 W est encore assez rapide pour passer de 1 % à 100 % en 30 minutes. OnePlus promet uniquement un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP65, il n’est donc pas submersible, ce qui est pire que la plupart des produits phares. En dehors de cela, il y a beaucoup de choses phares normales : un OLED de 6,82 pouces, 3168×1440 120 Hz qui, contrairement à Samsung et Google, est toujours incurvé, un Snapdragon 8 Gen 3 et trop de caméras.

Les spécifications de 24 Go de RAM/1 To de stockage ne viennent apparemment pas aux États-Unis : le modèle à 800 $ correspond à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et il existe un seul niveau supérieur de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 900 $. La couleur blanche n’arrive pas non plus ici. Vous obtenez du noir pour 800 $, le modèle à 900 $ arrivant en noir ou en vert.

J’ai dû revérifier cela, mais il s’agit du OnePlus 12R. C’est presque identique à l’autre téléphone. OnePlus

Il y a toujours un interrupteur de sourdine sur le côté. OnePlus

Les cotés. OnePlus

Le haut et le bas. OnePlus

Quant au OnePlus 12R, ces modèles « R » ne viennent généralement pas aux États-Unis, mais celui-ci arrivera ici le 13 février. En apparence, vous ne manquerez pas grand-chose avec le prix inférieur. Il existe toujours un écran OLED de 6,78 pouces à 120 Hz, et même si la résolution est de 2 780 × 1 264, cela reste tout à fait correct, 450 ppp. Il existe un Snapdragon 8 Gen 2 très rapide, ce qui doit être une batterie de 5 500 mAh à la pointe de l’industrie, un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, NFC et une charge de 80 W. Comparez cela à un Pixel 7a à 500 $, qui possède toujours un SoC de classe « phare », le Google Tensor G2, mais il n’a qu’un écran de 6,1 pouces, 90 Hz et une batterie à peine là de 4 385 mAh. OnePlus revient dans le jeu des téléphones à valeur ajoutée.

Nous commençons maintenant à trouver des déclassements : le téléphone dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage UFS 4.0. Les caméras sont également dégradées. Le capteur principal est un Sony IMX890 de 50 MP, qui est généralement un appareil photo secondaire sur d’autres téléphones. Ensuite, les deux autres caméras arrière sonnent comme des cochonneries : une caméra grand angle de 8 MP avec pas de mise au point automatique et un objectif « macro » de 2 MP. La caméra frontale mesure 16 MP et n’a pas non plus de mise au point automatique. Le téléphone a un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP64, ce qui signifie qu’il est uniquement « résistant aux éclaboussures » – je ne pense même pas que vous puissiez le faire fonctionner sous le robinet d’un évier. (Parfois, je lave mon téléphone IP68 dans l’évier comme si c’était une vaisselle sale !) Il n’y a pas non plus de recharge sans fil.

Image de liste par OnePlus