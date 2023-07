OnePlus 12 montre sa caméra à zoom périscope dans des rendus basés sur la CAO

Le prochain OnePlus 12 a été divulgué aujourd’hui dans certains rendus basés sur la CAO. Le smartphone sera le premier OnePlus à disposer d’une caméra à zoom périscope, comme cela a été dit à quelques reprises auparavant.

La conception du module de caméra rappelle fortement celle du OnePlus 11, juste avec les modifications requises par la présence du périscope. Les capteurs principaux et ultra-larges se trouvent sur la « rangée » supérieure de l’île, côte à côte, tandis que le périscope occupe à lui seul la « rangée » inférieure. La collaboration Hasselblad est toujours aussi forte et le logo se trouve entre ces « rangées ».

L’écran est légèrement incurvé et la découpe perforée pour la caméra selfie est centrée, ce qui, croyez-le ou non, est un énorme changement pour OnePlus, car même le 11 l’a sur le côté gauche. L’écran est incliné pour mesurer 6,7″, et bien sûr ce sera un OLED QHD+ 120 Hz.

Le OnePlus 12 sera très probablement alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui devrait être dévoilé en octobre. Selon de récentes révélations, le OnePlus 12 aura une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge filaire rapide de 100 W ou 150 W.

Selon la rumeur, les caméras principales et ultra-larges auront toutes deux une résolution de 50 MP, tandis que la caméra à zoom périscope opterait pour un capteur OmniVision de 64 MP. Les selfies doivent être pris en charge par un vivaneau de 32 MP.

