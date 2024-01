OnePlus 12 et 12R commencent leur déploiement mondial

23 janvier 2024

OnePlus est monté sur scène aujourd’hui à New Delhi pour dévoiler les OnePlus 12 et OnePlus 12R sur les marchés internationaux. Les deux téléphones ont été dévoilés pour la première fois en Chine à la fin de l’année dernière sous le nom de 12 et d’Ace 3, il n’y a donc pas de surprise avec les spécifications.

Le OnePlus 12 apporte le dernier Snapdragon 8 Gen 3 – avec un processeur 30 % plus rapide et un GPU 25 % plus rapide que la génération 2 – avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0 (24 Go et 1 To sont une exclusivité chinoise, apparemment). ).

À l’avant, le 12 dispose d’un panneau AMOLED LTPO 4.0 de pointe de 6,82 pouces 1440x3168px avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. L’écran peut monter jusqu’à 4 500 nits localement et 1 600 nits sur l’ensemble de la zone.

En ce qui concerne l’appareil photo, le OnePlus 12 contient l’appareil photo Hasselblad pour mobile de 4e génération – mis en évidence par le capteur 50MP LYT-808 de Sony pour l’appareil photo principal – un imageur 1/1,4 pouce avec un objectif 23 mm f/1,6. Il y a une caméra zoom 70 mm (3x) f/2,6 devant le célèbre capteur OmniVision OV64B 1/2,0 pouces qui fait double fonction de zoom numérique 6x et jusqu’à 120x. La troisième caméra à l’arrière est une unité ultra-large de 48 MP 1/2,0 pouces avec un objectif 14 mm f/2,2 et une mise au point automatique à détection de phase. Il y a à l’avant une caméra selfie 32MP f/2.4.

























Le OnePlus 12 en Flowy Emerald et Silky Black

Le OnePlus 12 présente un système de refroidissement VC à double vitesse cryogénique avec une double chambre VC – petite et grande – se combinant pour une surface inégalée de 9 140 mm².

Le téléphone est doté d’une antenne omnidirectionnelle avec un total de 16 antennes pour une connectivité supérieure. Le OnePlus 12 est également étanche IP65.

Le 12 contient une énorme batterie de 5 400 mAh avec un support de charge filaire SUPERVOOC de 100 W et un support de charge sans fil AIRVOOC de 50 W. En utilisant l’option filaire 100 W, vous pourrez passer de 1 % à 100 % en 26 minutes. Les utilisateurs d’Amérique du Nord recevront un chargeur filaire de 80 W légèrement plus lent, ce qui permet de passer de 1 % à 100 % en 30 minutes.

Passons au OnePlus 12R. C’est la première fois que le téléphone R sera disponible en dehors de l’Inde et ce sera sûrement un gros problème pour ceux qui achètent dans le segment phare des tueurs.

Le OnePlus 12R contient le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de 2023 avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. Le téléphone contient la même chambre double VC (9 140 mm2) que le 12, et elle est 76 % plus grande que celle du 11R.

Le OnePlus 12R est doté d’un AMOLED LTPO4 de 6,78 pouces de 1 264 x 2 780 pixels avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et le même pic de 4 500 nits et la même luminosité nominale de 1 600 nits que le 12.

Là où le 12R surpasse le 12, c’est la capacité de la batterie – il est livré avec un pack de 5 500 mAh – le plus gros OnePlus jamais installé sur un téléphone. Il est complété par une charge SUPERVOOC de 100 W (pas d’option sans fil ici) et la puce de gestion de charge SUPERVOOC S, qui vous promet jusqu’à 1 600 cycles de batterie. OnePlus affirme qu’il faut plus de quatre ans pour charger et décharger complètement la batterie.

Le OnePlus 12R dispose d’un appareil photo principal 50MP IMX890 1/1,56 pouces avec un objectif 24 mm f/1,8, d’un ultra-large 8MP 1/4,0 pouces avec un objectif à mise au point fixe 16 mm f/2,2 et d’un capteur macro 2MP. Upfront est une caméra selfie 16MP f/2.4. Enfin, le 12R est classé IP64 pour une protection totale contre la poussière et une résistance aux éclaboussures.

























Le OnePlus 12R en Cool Blue ou Iron Grey

Le OnePlus 12R est disponible en deux couleurs : un Cool Blue brillant et un Iron Grey mat. Il commence à partir de/39 999 INR/500 $ pour le modèle 8/128 Go et 699 €/649 £/45 999 INR/600 $ pour le modèle 16/256 Go. Les précommandes sont ouvertes aujourd’hui et le jeu sera expédié en Inde à partir du 6 février et à partir du 13 février en Amérique du Nord et en Europe.

Le OnePlus 12 est disponible en Flowy Emerald (le vert) et Silky Black, à partir de 949 €/849 £/800 $/64 999 INR pour le modèle 12/256 Go, et 1 099 €/999 £/900 $ 69 999 INR pour le 16/ Modèle 512 Go. Le OnePlus 12 est en précommande aujourd’hui et sera expédié en Amérique du Nord, en Europe et en Inde à partir du 6 février.

OnePlus a également introduit les Buds 3 sur ses marchés étrangers. Ils offrent une conception à double pilote et une suppression active du bruit jusqu’à 49 dB. Les OnePlus Buds 3 ont un design similaire aux Buds 2 Pro mais sont plus brillants. Les écouteurs disposent de trois microphones, d’une zone tactile sur les tiges et sont résistants IP55. Ils coûtent 99 €/99 £/100 $/5 499 INR et seront en vente libre le 5 février en Amérique du Nord et le 6 février en Europe et en Inde.