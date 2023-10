Le OnePlus 12 a passé par le dernier benchmark AnTuTu 10, affichant son silicium Snapdragon 8 Gen 3.

Le score est de 2,11 millions – inférieur au benchmark de référence de 2,13 millions publié par Qualcomm à partir du Snapdragon 8 Gen 3, mais proche.

L’unité OnePlus 12 du test dispose de 12 Go de RAM, mais des rumeurs circulent selon lesquelles un modèle de 24 Go devrait obtenir un score plus élevé.







OnePlus 12 sur AnTuTu 10

Le OnePlus 12 arrivera en décembre ou en janvier, mais il pourrait s’agir d’un scénario de type premier en Chine, deuxième au monde. Nous nous attendons à une batterie de 5 400 mAh, des options de 12 Go, 16 Go et 24 Go, le retour de la recharge sans fil (à 50 W), une recharge filaire de 100 W et un écran QHD+ de 6,82 pouces avec 2 600 nits de luminosité maximale.

Source