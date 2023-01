OnePlus 11R confirmé avoir Snapdragon 8+ Gen 1 à la barre

OnePlus organise un grand événement le 7 février, où il lancera le OnePlus 11 et les Buds Pro 2 pour les marchés mondiaux en plus de dévoiler de nouveaux produits. L’un d’eux est le OnePlus 11R qui est officiellement confirmé avoir le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 à la barre.

La prochaine génération de pouvoir est là. Il est temps de se préparer pour une nouvelle façon de découvrir le #ShapeofPower avec le tout nouveau #OnePlus11R 5G. – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 27 janvier 2023

OnePlus n’a pas encore divulgué d’autres spécifications du OnePlus 11R, mais des rumeurs prétendent que le smartphone sera livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 100 W.

Le OnePlus 11R aura un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière et un appareil photo de 16 MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Vous pouvez vous attendre à ce que OnePlus révèle quelques détails supplémentaires sur le OnePlus 11R dans les jours précédant l’événement du 7 février.