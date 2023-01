OnePlus 11R arrive également le 7 février, révèle Amazon

Le produit phare OnePlus 11 et les Buds Pro 2 feront leurs débuts internationaux le 7 février, a révélé la société le mois dernier. Maintenant, Amazon révèle que nous verrons un autre début de téléphone lors de l’événement. Le midranger OnePlus 11R arrive aux côtés du produit phare, révèlent les notifications dans l’application du détaillant.

L’événement, prévu à New Delhi, en Inde, est prévu pour 19h30 heure locale (c’est-à-dire 14h00 GMT), et nous allons également voir un nouveau téléviseur intelligent de la marque, le OnePlus TV Q2 Pro, comme ainsi que le premier clavier de l’entreprise.

Le OnePlus 11R est apparu sur des photos en direct, révélant une partie de sa conception et confirmant qu’il ramène le curseur de notification.

OnePlus devrait apporter un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 pour le 11R, couplé avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. On dit que l’écran est de 6,7 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et nous savons qu’il y a un trou de perforation pour la caméra selfie 16MP.

Le OnePlus Nord CE 3 est également dans sa phase finale de développement, mais il arrive probablement lors d’un événement différent.

