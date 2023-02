OnePlus 11 vs Pixel 7 Pro : quel téléphone a le meilleur appareil photo ?

Le OnePlus 11 est un téléphone Android puissant qui peut faire beaucoup avec un nouveau design élégant et d’excellents extras comme la charge ultra-rapide. Un bon téléphone, c’est bien, mais de nos jours, il doit aussi prendre de belles photos. Le triple réseau de caméras du OnePlus 11 a pris des photos qui ont fière allure. Vous pouvez lire plus dans le Test complet du OnePlus 11mais je voulais voir comment il se compare à son principal rival, le Google Pixel 7 Pro.

Le Pixel 7 Pro a gagné un prix convoité Prix ​​​​du choix des éditeurs CNET l’année dernière en raison de ses excellentes spécifications et de son superbe appareil photo, je savais donc que ce serait une fusillade amusante pour voir lequel prendrait les meilleures photos.

J’ai chargé les deux combinés et je suis parti dans la belle ville d’Édimbourg, en Écosse, pour voir ce qui se passait.

Andrew Lanxon/Crumpe



Andrew Lanxon/Crumpe



La photo du OnePlus 11 ci-dessus est certainement plus vibrante que l’image du Pixel 7 Pro, mais elle semble sursaturée, avec un ton assez bleu sarcelle vers le ciel. En conséquence, l’image OnePlus semble moins naturelle. C’est quelque chose que j’ai trouvé généralement avec l’appareil photo OnePlus 11 en le testant pour mon examen.

Andrew Lanxon/Crumpe



Andrew Lanxon/Crumpe



En passant à l’objectif ultra-large, le OnePlus 11 a de nouveau produit un cliché plus vibrant (voir ci-dessus). Ce n’est pas que c’est une mauvaise photo – si vous voulez des photos lumineuses et percutantes de vos amis qui s’amusent, cela vous ira bien. Mais cela vaut la peine de garder à l’esprit si vous préférez des photos plus naturelles comme celle du Pixel.

Andrew Lanxon/Crumpe



Andrew Lanxon/Crumpe



Les deux téléphones ont capturé des scènes lumineuses et bien exposées sur les photos ci-dessus. Mais le HDR du OnePlus 11 est trop agressif pour lever les ombres, ce qui donne un aspect assez “traité”. Il a de nouveau produit un ciel bleu qui se penche davantage sur les tons bleu sarcelle, tandis que la prise de vue du Pixel 7 Pro semble plus réaliste dans l’ensemble.

Andrew Lanxon/Crumpe



Andrew Lanxon/Crumpe



Jetez un œil ci-dessus où c’est exactement la même histoire quand on passe à l’objectif ultra-large ; des ombres trop élevées et des reflets atténués, ce qui donne un aspect HDR à l’image, à mes yeux.

Andrew Lanxon/Crumpe



Andrew Lanxon/Crumpe



Je ne pense pas non plus que le OnePlus 11 ait bien fonctionné sur la photo ci-dessus, mais principalement en raison de la balance des couleurs qui a donné un ciel plutôt bleu sarcelle et une teinte jaune-vert sur les bâtiments sur la gauche.

Andrew Lanxon/Crumpe



L’une des choses que j’ai trouvées les plus décevantes dans mon examen du OnePlus 11 est qu’il n’a pas de zoom téléobjectif approprié, mais qu’il n’a qu’un zoom 2x pour les portraits. J’adore un objectif zoom sur un téléphone car il vous permet de trouver des compositions intéressantes dans votre environnement qui pourraient être perdues pour vos amis et leurs appareils photo grand angle uniquement. Sur la photo ci-dessus, l’objectif 2x du OnePlus 11 ne va pas plus loin pour obtenir une vue rapprochée des bâtiments contre la rivière.

Andrew Lanxon/Crumpe



Avec son zoom optique 5x, le Pixel 7 Pro peut obtenir une vue beaucoup plus proche. Découvrez la photo du Pixel ci-dessus. J’aime toujours prendre des photos avec l’objectif zoom du Pixel car je sens que je peux être beaucoup plus créatif avec le zoom qu’avec un simple objectif grand angle.

Là où le OnePlus 11 excelle, c’est dans ses photos en mode nuit.

Andrew Lanxon/Crumpe



Andrew Lanxon/Crumpe



Le OnePlus 11 a obtenu une image plus lumineuse ci-dessus, ce qui est particulièrement visible sur le bâtiment principal au centre du cadre. Je pense que les couleurs sont également meilleures et qu’il y a généralement plus de détails à voir dans l’image.

Andrew Lanxon/Crumpe



Andrew Lanxon/Crumpe



Et c’est pareil sur les photos ci-dessus. Le OnePlus 11 a capturé une photo beaucoup plus lumineuse, les nuages ​​dans le ciel nocturne étant particulièrement visibles.

Andrew Lanxon/Crumpe



Andrew Lanxon/Crumpe



Les deux images ci-dessus souffrent de reflets importants lors de la prise de vue vers des sources lumineuses vives, mais la plupart des téléphones ont tendance à avoir ce problème. Ce n’est pas vraiment pire sur les deux téléphones, c’est donc quelque chose que vous devrez garder à l’esprit lorsque vous photographiez la nuit.

Quel est le meilleur téléphone avec appareil photo ?

Tout au long de mes tests, j’ai constaté que le OnePlus 11 fournit de manière assez constante des prises de vue hautement saturées et affiche un traitement HDR lourd qui soulève les ombres et atténue les hautes lumières dans une mesure parfois irréaliste. En revanche, les images du Pixel 7 Pro sont plus fidèles à la réalité, avec des couleurs précises et des zones d’ombre plus satisfaisantes qui n’ont pas été « corrigées » (lire : éclaircies) par le logiciel de l’appareil photo.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que cela est largement subjectif. En tant que photographe, les compétences en imagerie sont pour moi une priorité absolue dans un téléphone. Je veux un appareil photo qui prend des photos plus réalistes, avec un contraste et une exposition plus “neutres”, afin d’avoir une meilleure image pour éventuellement appliquer mes propres modifications ou effets plus tard. Du coup, je préfère les clichés du Pixel 7 Pro. Mais si la photographie est peut-être moins préoccupante et que vous voulez plutôt des images vibrantes et percutantes directement de l’appareil photo que vous pouvez partager instantanément avec votre famille et vos amis, alors vous apprécierez peut-être le look vif des images du OnePlus 11. Il a certainement l’avantage en ce qui concerne le mode nuit également.

Ce qui n’est pas subjectif cependant, c’est l’absence d’un zoom plus grand sur le OnePlus 11. Cet objectif 2x convient aux portraits, mais ce n’est rien comparé au superbe zoom 5x du Pixel 7 Pro, qui est probablement mon objectif d’appareil photo préféré trouvé sur l’un des meilleurs téléphones d’aujourd’hui. Le Pixel 7 Pro donne l’impression de mettre un sac d’équipement complet dans ma poche ; un superbe ultra-large, un super zoom standard et un excellent téléobjectif. Avec lui, je sais que je peux saisir des compositions intéressantes dans presque tous les environnements dans lesquels je me trouve et c’est pourquoi le OnePlus 11 ne se sent pas comme un téléphone photo entièrement capable.