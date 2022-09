OnePlus a surpris beaucoup d’entre nous en 2022 en ne publiant pas de version standard du OnePlus 10, mais en passant directement au OnePlus 10 Pro.

Des rumeurs persistent selon lesquelles le modèle non Pro pourrait émerger – peut-être aux côtés d’un nouveau modèle Ultra – mais alors que nous attendons avec impatience ce que le OnePlus 11 contiendra, on ne sait pas quels modèles seront lancés. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le OnePlus 11.

Quand sortira le OnePlus 11 ?

OnePlus n’a pas dit quand le 11 ou le 11 Pro arrivera. Début 2023 serait cependant une bonne supposition – OnePlus lance normalement des produits phares chaque printemps, et en fait, le OnePlus 10 Pro a été révélé dès janvier 2022 en Chine.

Nous pouvons le voir encore plus tôt que cela cependant. La station de discussion numérique, généralement fiable, rapporte que le prochain produit phare de OnePlus sera lancé “à la fin de l’année” (traduit automatiquement du chinois), ce qui a du sens. Le téléphone est susceptible de comporter la puce Snapdragon 8 Gen 2, qui devrait elle-même être lancée en novembre, quelques semaines plus tôt que la normale, pour donner aux fabricants de téléphones chinois le temps de commercialiser leurs produits avant la saison des ventes du Nouvel An chinois en janvier. .

C’est juste la Chine cependant. Si nous regardons les calendriers de sortie mondiaux précédents pour les produits phares OnePlus numérotés (sans compter les modèles “T”, qui seront lancés plus tard dans l’année), cela fonctionne comme ceci :

OnePlus 10 Pro – Mars 2022

OnePlus 9 & 9 Pro – Mars 2021

OnePlus 8 & 8 Pro – Avril 2020

Donc, si OnePlus tient ce nouveau calendrier, ce serait Mars 2023 quand on voit le OnePlus 11 et/ou 11 Pro dans le monde, mais on pourrait le voir arriver en Chine dès Décembre 2022.

Combien coûtera le OnePlus 11 ?

Comme il n’y a pas encore de confirmation de OnePlus sur les prix, nous utiliserons les modèles précédents pour nous mettre dans l’image. Voici le prix des derniers produits phares :

OnePlus 10T – 649 $ / 629 £ / 699 €

OnePlus 10 Pro – 899 $ / 799 £ / 899 €

OnePlus 9 – 729 $/629 £/699 €

OnePlus 9 Pro – 999 $ / 829 £ / 899 €

OnePlus 8T – 649 $ / 549 £ / 649 €

Si OnePlus ne va qu’avec un modèle Pro pour la série 11, alors il sera probablement proche du prix du 10 Pro actuel, sinon nous espérons voir quelque chose d’un peu moins cher, à l’instar du OnePlus 10T. Cela pourrait ne pas tout à fait fonctionner, car la pénurie mondiale de puces, ainsi que les perturbations de la fabrication et de la distribution causées par Covid et l’invasion ukrainienne par la Russie commencent toutes à faire grimper les prix.

Quelles fonctionnalités et spécifications verrons-nous dans le OnePlus 11 ?

Jusqu’à présent, il y a eu peu de fuites concrètes sur la série OnePlus 11, mais des détails commencent à émerger.

Tout d’abord, OnLeaks a révélé le premier aperçu de ce qu’il prétend être la conception du OnePlus 11 Pro, en partenariat avec SmartPrix. Si vous êtes sur ordinateur, vous devrez peut-être cliquer et faire glisser pour faire défiler les images ci-dessous :

Ces rendus, réalisés par OnLeaks sur la base d’un “premier prototype”, révèlent quelques détails clés. Tout d’abord, le téléphone comprend à la fois le curseur d’alerte et la marque Hasselblad trouvés sur le 10 Pro, mais absents du 10T d’automne.

Nous voyons également un nouveau module de caméra, une conception circulaire qui comporte toujours l’élément enveloppant introduit dans le 10 Pro. Trois appareils photo et un flash sont inclus, ce qui ne devrait pas surprendre.

En ce qui concerne les spécifications internes, la principale chose que nous avons entendue est simplement que le téléphone utilisera la puce Snapdragon 8 Gen 2, qui a toujours semblé être une valeur sûre – il est sur le point d’être le prochain chipset phare de Qualcomm et alimentera le plus haut -fin des téléphones Android au premier semestre 2023.

Nous ne savons pas à quoi nous attendre d’autre, mais en passant par les téléphones Pro précédents, nous devrions voir un écran AMOLED incurvé à 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et une grosse batterie à charge rapide – probablement 150 W.

Que nous voyions un seul 11 ​​Pro ou une paire de téléphones, nous attendons avec impatience ce que la prochaine génération pourrait apporter. Jusque-là, vous pouvez parcourir nos résumés des meilleurs smartphones et des meilleurs smartphones OnePlus pour voir ce que vous pouvez acheter aujourd’hui.