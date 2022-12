OnePlus 11 rend la fuite officielle

Le OnePlus 11 devrait être lancé au premier trimestre de la nouvelle année et @OnLeaks et l’équipe de Gadget Gang nous donnent notre premier regard officiel sur le prochain appareil phare. Les rendus officiels sont conformes aux rendus non officiels précédemment exposés montrant un grand îlot de caméra circulaire avec trois modules de caméra, un dos incurvé et le retour du curseur d’alerte.







Rendus officiels OnePlus 11

OnePlus 11 sera proposé dans les couleurs Volcanic Black et Forest Emerald. La fiche technique préliminaire comprend un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+, le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et jusqu’à 16 Go de RAM. La configuration de la caméra devrait apporter un tireur principal Sony IMX890 de 50MP aux côtés d’un capteur ultra large IMX581 de 48MP et d’un module téléobjectif IMX709 de 32MP avec zoom optique 2x. OnePlus 11 comporterait une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100 W.

OnePlus ne devrait pas lancer de modèle Pro cette fois-ci, car il simplifie sa stratégie de nommage à l’avenir.

