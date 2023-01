OnePlus 11 obtient une révélation complète en Chine

Le OnePlus 11 ne sera pas lancé à l’échelle mondiale avant le 7 février au plus tôt. Avant d’arriver à cette date, OnePlus est allé de l’avant et a dévoilé le téléphone dans son intégralité en Chine, marquant la deuxième année consécutive qu’ils ont tué toutes les surprises pour les États-Unis. Hé, si quoi que ce soit, maintenant nous savons ce qui s’en vient, n’est-ce pas ?

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une version “Pro”, le OnePlus 11 se présente comme un téléphone de niveau professionnel. Selon les spécifications du site OnePlus China, voici ce que nous obtenons. Le téléphone est alimenté par un Snapdragon 8 Gen 2 et dispose d’un écran AMOLED 2K de 6,7 pouces à 120 Hz. Vous trouverez 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X, 256 Go ou 512 Go de stockage UFS4.0, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 100 W, Bluetooth 5.3, WiFi 6, un capteur d’empreintes digitales, la prise en charge de Spatial Audio et un nouveau boîtier d’appareil photo sophistiqué. Il ne semble pas y avoir de recharge sans fil.

L’appareil photo du OnePlus 11 est de marque Hasselblad, avec tous les nouveaux capteurs, pour autant que je sache. Vous obtenez un capteur principal 50MP IMX890 avec OIS, un capteur super grand angle 48MP IMX581 qui peut prendre des macros et un objectif portrait 32MP IMX709.

Dans le département de conception, OnePlus veut que vous pensiez à son “module de caméra en acier inoxydable chromé géant” comme étant inspiré par un trou noir. Le reste du téléphone est entièrement en verre et en métal et ressemble certainement à un téléphone OnePlus. L’écran avant est incurvé, soit dit en passant. Le téléphone mesure 163,1 mm x 74,1 mm x 8,53 mm et pèse 205 g. Il est disponible en “Instant Green” ou “Endless Black”, qui semble être la seule couleur mate des deux.

Dans d’autres notes, OnePlus a clairement indiqué que ce téléphone devrait être idéal pour les jeux, dispose d’un moteur de vibration “bionique” (qui m’excite étrangement) et ramène le curseur d’alerte. Le OnePlus 11 fonctionne également sous Android 13 avec ColorOS 13.

Encore une fois, le OnePlus 11 sera lancé aux États-Unis vers le 7 février. Nous connaîtrons les prix et les configurations à ce moment-là.

Vous pouvez tout lire sur Site chinois de OnePlus.

