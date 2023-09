OnePlus 11 obtient la version bêta ouverte 1 d’OxygenOS 14 basée sur Android 14

Plus tôt ce mois-ci, OnePlus a annoncé qu’il publierait Android 14 pour le OnePlus 11 le 25 septembre, ce qui est moins probable puisque Google n’a pas encore publié l’Android 14 stable, et la rumeur dit qu’il le déploierait le 4 octobre après la série Pixel 8. est dévoilé. Cependant, les utilisateurs de OnePlus 11 en Inde et en Amérique du Nord n’ont pas à attendre aussi longtemps pour avoir un avant-goût d’Android 14 puisque OnePlus a annoncé OxygenOS 14 Beta 1 basé sur Android 14 pour le smartphone.

Si vous êtes en Inde, assurez-vous que votre OnePlus 11 exécute le micrologiciel avec la version CPH2447_13.1.0.590(EX01) ou CPH2447_13.1.0.591(EX01) avant de postuler au programme bêta. Les unités nord-américaines doivent exécuter le micrologiciel CPH2451_13.1.0.590(EX01). Le OnePlus 11 doit également disposer d’au moins 4 Go de stockage gratuit et de 30 % de batterie pour l’installation d’OxygenOS 14 Open Beta 1.

OnePlus dispose de 5 000 emplacements pour les bêta-testeurs et accepte déjà les candidatures. Vous pouvez consulter le journal des modifications d’OxygenOS 14 Open Beta 1 ci-dessous.

Avant de postuler pour la bêta ouverte, sachez que le logiciel bêta présente souvent des bugs qui entravent l’expérience utilisateur et qu’il est préférable d’éviter sur les appareils principaux. OnePlus a même partagé certains problèmes connus avec la bêta ouverte 1, que nous avons répertoriés ci-dessous.

Si vous souhaitez toujours installer OxygenOS 14 Open Beta 1 sur votre OnePlus 11, vous pouvez vous diriger vers le lien source ci-dessous pour plus de détails sur le processus d’installation.

Source