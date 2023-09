OnePlus 11 obtient Android 14 le 25 septembre

Au cours des derniers jours, Apple et Google ont dévoilé les dates de leurs prochains événements de lancement à l’automne, et aujourd’hui OnePlus a sa propre annonce, mais il ne s’agit pas d’un nouveau téléphone – l’introduction du OnePlus Open est toujours d’actualité. l’air, semble-t-il.

Au lieu de cela, la société a révélé qu’elle publierait OxygenOS 14 stable, basé sur Android 14, le 25 septembre. C’est un calendrier assez optimiste de la part de OnePlus, compte tenu du fait que Google n’a pas encore publié Android 14 stable.

Une version bêta publique d’OxygenOS 14 devrait être publiée dans les prochains jours pour les OnePlus 11, OnePlus 11R et OnePlus Nord 3. Bien que vous puissiez donc supposer que ces trois appareils recevront la version stable le 25 septembre, le la formulation est suffisamment vague pour que nous ressentions le besoin de vous mettre en garde ici – il n’y a aucune mention du ou des modèles spécifiques qui seront bénis pour exécuter la prochaine itération du système d’exploitation ce jour-là, nous allons donc supposer que cela va simplement être le OnePlus 11.

Mais clairement, les OnePlus 11R et Nord 3 ne seront pas loin derrière, même s’ils ne les recevront pas le même jour. C’est formidable de voir un tel engagement de la part de OnePlus concernant la sortie rapide d’une nouvelle version d’Android et l’inclusion du Nord 3 dans la première vague de mises à jour – après tout, il s’agit d’un milieu de gamme et parfois ceux-ci doivent attendre un quelques générations de produits phares doivent être mises à jour en premier, avant de pouvoir également avoir une part du gâteau.

Selon OnePlus, OxygenOS 14 comportera six domaines d’amélioration, à savoir : la vitalisation du processeur, la vitalisation de la RAM, la vitalisation de la ROM, HyperBoost, HyperTouch et HyperRendering. Cependant, nous ne pouvons pas vous dire ce que signifient ces choses, car OnePlus ne les a malheureusement pas encore détaillées, mais nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

