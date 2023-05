OnePlus 11 Marble Odyssey sera mis en vente en Inde à partir du 6 juin

Le OnePlus 11 Marble Odyssey, annoncé la semaine dernière en Inde, sera mis en vente dans le pays à partir du 6 juin via Amazon.in et le site officiel indien de OnePlus. OnePlus n’a pas encore révélé son prix, mais la société a confirmé qu’il sera disponible dans une configuration unique de 16 Go/256 Go.

Le OnePlus 11 Marble Odyssey est une édition Jupiter Rock renommée introduite en Chine en mars. Son panneau arrière est fait de roche microcristalline 3D, et OnePlus dit que chaque panneau a son motif unique, garantissant qu’il n’y a pas deux téléphones identiques.

Mis à part cette différence esthétique, le OnePlus 11 Marble Odyssey n’est que le OnePlus 11 standard, ce qui signifie qu’il est livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2, un écran FullHD + AMOLED de 6,7 « 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 100 W.

Le OnePlus 11 Marble Odyssey comprend quatre caméras – 50MP primaire (avec OIS), téléobjectif 32MP, ultra large 48MP et selfie 16MP. OnePlus n’a pas encore confirmé son prix, mais il devrait coûter 64 999 INR (785 $/735 €) – c’est 3 000 INR (36 $/34 €) de plus que le OnePlus 11 standard avec la même quantité de RAM et de stockage.

Vous pouvez lire notre revue détaillée régulière de OnePlus 11 pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous.

