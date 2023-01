OnePlus 11 fuit dans plus d’images en direct

OnePlus veut clairement capitaliser autant qu’il le peut sur ces doux cadeaux du Nouvel An chinois cette fois-ci, et donc il lance le OnePlus 11 sur son marché domestique le 4 janvier, avec quelques semaines avant le grand festival.

Alors que nous sommes maintenant incroyablement proches du dévoilement, davantage d’images en direct du téléphone ont été divulguées depuis la Chine, tournées dans ce qui semble être un magasin officiel avec des bureaux d’affichage pour smartphones d’apparence officielle.













OnePlus 11 images de fuite pratiques en direct

Sans surprise, la conception divulguée a été confirmée – non pas que nous ayons besoin de ces prises de vue en direct pour cela, car OnePlus lui-même a taquiné le téléphone en sortant des rendus officiels en décembre.













Plus d’images de OnePlus 11 en direct sur les fuites

Le OnePlus 11 devrait être livré avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2 à la barre, un écran tactile Super AMOLED de 6,7 pouces 1440×3216 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100 W. À l’arrière, nous verrons apparemment un trio de caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un ultra large de 48 MP et un téléobjectif de 32 MP. En façade, un shooter de 16 MP se chargera des selfies.

Le téléphone fonctionnera sous Android 13 avec ColorOS 13 en tête en Chine et OxygenOS 13 dans le monde – son introduction mondiale est prévue pour le 7 février à New Delhi, en Inde. Il sera proposé en Emerald Green et Volcanic Black. En Chine, il sera disponible en trois combos RAM/stockage : 12/256 Go, 16/256 Go et 16/512 Go. Globalement, les options peuvent différer.

