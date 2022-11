OnePlus 11 et Oppo Find N2 devraient partager une configuration de caméra 50MP + 48MP + 32MP

Initié populaire Station de discussion numérique est à nouveau, cette fois avec des informations concernant les prochains Oppo Find N2 et OnePlus 11 (anciennement connu sous le nom de 11 Pro). Son rapport est que la paire partagera le même système de caméra avec une caméra principale Sony IMX890 50MP, une caméra ultra large IMX581 48MP et une caméra zoom 2x IMX709 32MP.

Il pourrait y avoir une légère différence dans la stabilisation optique, le Find N2 serait un verrou pour avoir OIS, tandis que le OnePlus pourrait en manquer. Les deux devraient avoir un réglage de caméra par Hasselblad.

Les deux téléphones devraient faire leurs débuts en décembre, en commençant par le marché chinois, le OnePlus 11 pouvant arriver un peu plus tôt (dès fin novembre, prétendument).

Le OnePlus 11 serait parmi les premiers smartphones Snapdragon 8 Gen 2, tandis que l’Oppo Find N2 s’en tiendra au Snapdragon 8+ Gen 1.

Le OnePlus 11 devrait contenir un écran AMOLED QHD+ 120 Hz de 6,7 pouces avec un trou dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16 MP. Il y a une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 100 W, jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Sour | Passant par