OnePlus 11 est livré avec Snapdragon 8 Gen 2, appareils photo Hasselblad améliorés

Avant ses débuts mondiaux le 7 février, le OnePlus 11 a été officiellement annoncé sur son marché chinois d’origine. Malgré l’absence d’un Pro dans son nom, le téléphone est un produit phare à part entière avec le chipset, la mémoire et les appareils photo les plus récents et les plus performants.

Le SoC est Snapdragon 8 Gen 2, et les dirigeants de OnePlus ont déclaré sur scène que le chipset sera pleinement opérationnel à sa capacité maximale. Normalement, ce ne serait pas une remarque remarquable, mais cela pourrait bien indiquer que OnePlus en a fini avec ses pratiques passées de limitation des performances pour augmenter la durée de vie de la batterie et contrôler les thermiques.

Le téléphone est livré avec 12 Go ou 16 Go de la dernière RAM LPDDR5X et 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 4.0.

Le OnePlus 11 est construit autour d’un nouvel écran AMOLED LTPO 3.0 de 6,7″ avec une résolution de 1440p. Il peut se rafraîchir à un taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz avec plus de 100 applications promises pour prendre en charge l’ajustement granulaire.

L’appareil photo Hasselblad situé à l’arrière du OnePlus 11 a été mis à niveau vers un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP avec PDAF et OIS multidirectionnels. Il existe un tireur ultra grand angle Sony IMX581 de 48 MP avec autofocus qui vous permet de servir un appareil photo macro et un téléobjectif Sony IMX709 2x de 32 MP.

La caméra selfie 16MP est assise à l’intérieur d’un trou de perforation dans le coin supérieur gauche.

La configuration de la caméra est apparemment identique à celle de l’Oppo Find N2, mais ce n’est pas une surprise car les deux marques ont récemment annoncé un nouveau partenariat stratégique. Après l’avoir examiné, nous avons trouvé ses performances vraiment impressionnantes et il pourrait faire encore mieux avec la nouvelle puce Snapdragon.

La batterie du OnePlus 11 a une capacité de 5 000 mAh, comme son prédécesseur. Cependant, cette fois, il peut atteindre une vitesse de charge de 100 W sur le fil. Cependant la recharge sans fil n’est pas au menu.

Les joueurs apprécieront le moteur de vibration de l’axe X, qui est de 602 cu.mm – le plus grand d’un smartphone à ce jour selon les affirmations de l’entreprise.









OnePlus 11

Lancement de OnePlus 11 en Chine avec Color OS 13 en plus d’Android 13 prêt à l’emploi. Cela signifie également qu’il se vendra sur Oppo Store et chez des détaillants tiers, avec des précommandes déjà en ligne. Les ventes réelles commencent le lundi 9 janvier.

Le téléphone est disponible dans les couleurs vert et noir, le premier apportant un panneau arrière en verre, tandis que le second a une finition semblable à du grès. Les prix sont de 3 999 CNY (580 $/545 €) pour la version 12/256 Go, de 4 399 CNY (640 $/600 €) pour le niveau intermédiaire 16/256 Go et de 4 899 CNY (710 $/670 €) pour la version 16/512 Go supérieure. une variante.

Source (en chinois)