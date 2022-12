OnePlus 11 débarquera le 4 janvier

Le OnePlus 11 devrait arriver dans le monde le 7 février, mais aujourd’hui, la société a révélé que ce ne serait pas le dévoilement officiel de l’appareil. Selon la page Weibo de la marque, le téléphone fera ses débuts le 4 janvier en Chine et arrivera avec les dernières normes de chipset et de mémoire.

Le SoC du OnePlus 11 sera un Snapdragon 8 Gen 2 et aura des variantes avec 512 Go de stockage UFS 4.0 et 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X – les standards de mémoire les plus rapides du marché mobile.

Nous attendons également ColorOS 13 prêt à l’emploi, basé sur Android 13.

L’événement sera également l’étape d’annonce des écouteurs OnePlus Buds Pro 2, TWS, qui devraient également arriver sur la scène internationale en février.











Bande-annonce OnePlus 11

Nous savons déjà que le OnePlus 11 est livré avec trois caméras sur une île circulaire en forme d’oreo. Aujourd’hui, la société a essentiellement confirmé toutes les fuites et rumeurs concernant la conception. Les couleurs seront deux – Noir avec une finition en grès et vert avec ce qui semble être un dos en verre.

Il reste dix jours avant le lancement mercredi prochain, et nous garderons un œil sur les comptes de médias sociaux de OnePlus pour plus de détails sur le prochain produit phare.

Source (en chinois) | Via