OnePlus 11 arrive aux États-Unis en précommande à 699 $

Après être devenu officiel pour la première fois en Chine pour le lancement de janvier, le OnePlus 11 est désormais également officiel aux États-Unis. Le nouveau téléphone phare de OnePlus a confirmé les détails, les prix et les informations de sortie pour ceux qui attendaient patiemment ce moment.

Pour ceux qui l’ont manqué, le OnePlus 11 est la première grande version de téléphone de OnePlus pour 2023. Celui-ci n’est pas étiqueté “Pro”, et c’était apparemment exprès, car OnePlus a déclaré qu’ils simplifiaient les choses à l’avenir. Ils vendent l’idée que si votre téléphone a tous les goodies Pro, vous ne devriez pas avoir besoin de le rappeler à tout le monde en l’appelant “Pro” ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je suis pour des noms plus simples, alors allons-y. Sachez simplement qu’il s’agit d’un téléphone “Pro” de OnePlus, uniquement sans le nom.

Le OnePlus 11 est alimenté par un Snapdragon 8 Gen 2 et dispose d’un écran QHD AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz. Vous trouverez 8 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X, 128 Go de stockage UFS3.1 ou 256 Go UFS4.0, Bluetooth 5.3, WiFi 7, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, la prise en charge de Spatial Audio et un curseur d’alerte. Il y a une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 80 W (1 % à 100 % en 27 minutes), mais pas de charge sans fil. Le chargeur 80W est cependant inclus dans la boîte.

Le grand appareil photo du OnePlus 11 est de marque Hasselblad (et avec son étalonnage des couleurs naturelles), avec tous les nouveaux capteurs. Vous obtenez un capteur principal 50MP IMX890 avec OIS, un capteur super grand angle 48MP IMX581 qui peut prendre des macros et un objectif portrait 32MP IMX709. Nous avons une prise en charge vidéo 8K à 24 ips, des modes Nightscape et Portrait, un double flash LED et un “suivi de profondeur de type DSLR” pour ce joli “bokeh naturel”. La caméra selfie est un jeu de tir 16MP.

Le OnePlus 11 est disponible en Titan Black ou Eternal Green. Le modèle Titan Black est la version mate givrée tandis que la couleur Eternal Green est plus brillante, bien qu’elle ait fait un travail remarquable de résistance aux empreintes digitales lors de mes tests. C’est vrai, j’en ai un et je posterai mon avis sous peu!

Si vous souhaitez acheter le OnePlus 11, vous pouvez le précommander aujourd’hui avant sa mise en vente le 16 février. Pour les prix, vous envisagez un point de départ de 699 $ et cela vous donne 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous souhaitez doubler à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous paierez 799 $.

Aucun opérateur n’a récupéré le OnePlus 11, mais il fonctionne sur tous les principaux opérateurs américains et leurs réseaux 5G (Verizon, AT&T et T-Mobile). Pour acheter cet appareil, vous le ferez via Amazon, Best Buy ou la boutique OnePlus.

Liens de précommande: Amazone | OnePlus | Meilleur achat