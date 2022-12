OnePlus 11 5G, Buds Pro 2 vont être annoncés en février

Le prochain téléphone et les prochains écouteurs de OnePlus ont désormais une date d’événement. Lundi, le fabricant chinois de smartphones a annoncé que son “événement de lancement OnePlus Cloud 11” aura lieu le 7 février à New Delhi, en Inde.

La société affirme que le nom Cloud 11 “représente la technologie et les performances mises à niveau fournies par les derniers produits de la marque, et pour élever l’expérience utilisateur de Cloud 9 à Cloud 11”. En ce qui concerne ces produits, la société a confirmé que son prochain téléphone phare – le OnePlus 11 5G, avec un système de caméra Hasselblad et un curseur d’alerte de retour qui était absent sur le 10T – et les écouteurs Buds Pro 2 apparaîtront avec OnePlus taquinant également des produits supplémentaires.

On ne savait pas immédiatement ce que seraient ces autres produits, bien que OnePlus ait déjà commencé à en parler son prochain clavier mécanique en Inde. Alors que la société ne vend que des téléphones, une montre et des écouteurs aux États-Unis, sur d’autres marchés, elle dispose d’un portefeuille de produits plus large. En Inde, par exemple, OnePlus vend également des téléviseurs, des moniteurs et des appareils portables supplémentaires.

OnePlus indique qu’il partagera des informations supplémentaires sur l’événement de février “dans les semaines à venir”. En attendant, ceux qui pensent à leur prochaine mise à niveau ont maintenant une idée du moment où au moins un téléphone Android majeur pourrait arriver.