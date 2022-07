OnePlus 10T supprime le curseur d’alerte et ajoute un système de caméra « Crater »

La Lancement du OnePlus 10T lors d’un événement en personne à New York le 3 août, mais OnePlus n’attend pas jusque-là pour montrer les détails. Dans un article lundi, la société a partagé plus sur le la conception du téléphoney compris sa batterie et son système de caméra.

Le 10T sera disponible en deux couleurs, que la société appelle noir pierre de lune et vert jade avec une finition mate. La nouvelle “conception de cratère” du téléphone fusionne le panneau de verre arrière avec le système de caméra.

Contrairement à tous les autres téléphones OnePlus, le 10T n’aura pas le curseur d’alerte car il “nous a fourni l’espace nécessaire à l’intérieur de l’appareil pour ajouter de nouvelles technologies significatives” – comme une charge plus rapide avec deux pompes de charge, une batterie plus grande et un meilleur signal grâce à 15 antennes autour de l’appareil.

Le 10T sera le deuxième téléphone dévoilé par la société cette année, après le OnePlus 10 Pro en janvier.

