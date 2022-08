OnePlus 10T sort d’une boîte

Le OnePlus 10T a été entièrement révélé après qu’un événement en direct a eu lieu ce matin pour que tout le monde puisse le voir. Il se trouve que nous en avons également un en interne et que nous le testons depuis un certain temps. Nous aurons notre examen dans les prochains jours, mais nous voulions au moins vous donner un aperçu plus approfondi à travers un déballage et une visite.

Pour le récapitulatif de tout ce que propose le OnePlus 10T, vous devriez jeter un œil à ce post. Pour plus de détails sur la date de réception d’OxygenOS 13, cet article vous a couvert.

Les précommandes pour le OnePlus 10T commencent le 1er septembre, avec des ventes ouvertes le 29 septembre. Il y aura également plusieurs fenêtres de lancement anticipé pour commander l’appareil plus tôt.

Vous achetez ?