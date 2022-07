OnePlus 10T sera annoncé le 3 août

Que ce passe-t-il Le OnePlus 10T sera annoncé le mois prochain lors d’un événement à New York. Pourquoi est-ce important Après avoir sauté un modèle “T” en 2021, OnePlus revient à avoir deux téléphones phares en 2022, le premier étant le OnePlus 10 Pro, qui a été annoncé en janvier.

OnePlus a un nouveau téléphone à venir, et la société a révélé à CNET qu’il sera annoncé lors d’un événement en personne le 3 août à New York. Appelé OnePlus 10T, le téléphone fonctionnera sur le dernier chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm dans le monde.

Il n’y a pas de nom “Pro” pour le prochain appareil OnePlus, tandis que la société continue avec sa marque “T” qu’elle utilise depuis le lancement du OnePlus 3T en 2016. OnePlus a généralement publié deux produits phares chaque année, un au premier semestre et un au second semestre, bien que la société n’ait pas sorti d’appareil au second semestre en 2021.

OnePlus dit que le 10T portera le slogan “évoluer au-delà de la vitesse”, bien que ce que cela signifie exactement reste un mystère car la seule mise à niveau connue à l’heure actuelle est le processeur. À en juger par l’invitation, l’appareil semble avoir un design similaire à celui du 10 Pro et peut même venir dans une finition de type « grès » similaire à l’arrière du premier OnePlus One.

L’événement de lancement aura lieu au Gotham Hall de New York à 10 h HE (7 h PT, 15 h 00 BST) et sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux de l’entreprise. Les fans de la région pourront également assister à l’événement en personne, avec des billets disponibles via le site Web de OnePlus pour les membres du “Red Cable Club” aujourd’hui et tous les autres le 21 juillet pour 25 $.

OnePlus dit que toute personne qui achète un billet recevra une paire de ses Nord Buds et “d’autres swag OnePlus”. Les 50 premiers billets achetés recevront un billet supplémentaire gratuitement et la société disposera d’environ 400 billets.

Au-delà du 10T, OnePlus taquine également quelques améliorations supplémentaires à venir pour sa prochaine mise à jour OxygenOS 13, y compris un nouveau widget d’affichage permanent qu’il a développé avec Spotify. Le widget permettra aux utilisateurs de voir un titre de chanson, un artiste et un album sur l’écran de verrouillage même lorsque l’écran est éteint, ainsi que de contrôler la lecture audio. OnePlus indique que “la plupart des appareils” avec OxygenOS 13 bénéficieront de cette fonctionnalité.

En ce qui concerne les appareils recevant le nouveau logiciel plus tard cette année, OnePlus rendra la mise à jour disponible pour ses téléphones phares de la série 8 (ou ultérieure) ainsi que pour les Nord 2, Nord 2T, Nord CE, Nord CE 2, Nord CE 2 Lite. . Le nouveau 10T, lors de son lancement le mois prochain, sera livré avec Oxygen 12.1 lors de sa sortie.