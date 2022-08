OnePlus 10T se fissure lors du test de pliage

Le OnePlus 10T n’est pas officiellement le successeur du OnePlus 10 Pro, mais il est un téléphone plus récent. Alors peut-être qu’il a été repensé afin de résister aux tests de flexion, contrairement au 10 Pro qui s’est cassé en deux lorsqu’il a été plié avec une certaine force il y a quelques mois ?

C’est ce que YouTuber Zack du JerryRigTout chaîne est prête à le découvrir dans son “test de durabilité” désormais “traditionnel” contre les rayures, les brûlures et les plis. Voyez par vous-même comment la dernière création de OnePlus s’en est sortie en regardant la vidéo ci-dessous.

Le OnePlus 10T commence fort puisque, comme pratiquement tous les autres smartphones, il a du verre sur l’écran – qui se raye au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs, montrant des rainures plus profondes au niveau 7. Jusqu’ici tout va bien. L’écran dure environ 20 secondes sous un briquet avant que les pixels ne deviennent blancs puis ne se rétablissent jamais totalement. C’est à peu près la normale du cours pour un AMOLED.

Passons maintenant à l’événement principal. La flexion par l’avant ne pose aucun problème, mais la flexion par l’arrière fissure à nouveau le téléphone, et exactement au même endroit que pour le 10 Pro – juste sous l’îlot de la caméra. De toute évidence, ces deux téléphones présentent également des similitudes internes et structurelles, au-delà de leur apparence similaire. Et malheureusement, il semble que OnePlus n’ait pas eu le temps de corriger le design. Peut être l’année prochaine.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le OnePlus 10T, assurez-vous de ne pas manquer notre examen approfondi récemment publié.