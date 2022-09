OnePlus 10T obtient la mise à jour OxygenOS A.08 avec optimisation de la caméra et corrections de bugs

OnePlus a publié la mise à jour OxygenOS A.08 pour le OnePlus 10T. Il est toujours basé sur Android 12, mais il résout certains bogues et est livré avec les optimisations du système, du réseau et de la caméra. Vous pouvez consulter le journal des modifications de la mise à jour ci-dessous pour plus de détails.

Système Optimise l’effet d’affichage du mode sombre dans les scénarios de faible luminosité. Optimise l’expérience tactile.

Réseau Optimise la stabilité Wi-Fi et améliore l’expérience réseau. Optimise la stabilité de la communication.

Caméra Optimise l’effet d’exposition de la caméra frontale dans un environnement à contre-jour.

Autre Résout le problème occasionnel de retard de notification. Corrige le problème occasionnel de rayures sombres lors de la prise de photos. Corrige le problème occasionnel d’un effet fantôme dans les scénarios de photo de groupe avec la caméra frontale.



La mise à jour OxygenOS A.08 est fournie avec la version du micrologiciel CPH2413_11.A.08 et elle n’est actuellement déployée en Inde que pour un nombre limité d’utilisateurs, avec un déploiement plus large qui devrait commencer dans quelques jours si aucun bogue n’est trouvé.

On ne sait pas quand OnePlus publiera cette mise à jour dans d’autres régions.

La source