OnePlus 10T obtient la mise à jour OxygenOS A.06 corrige quelques bugs et améliore l’appareil photo

Environ une semaine après sa première mise à jour logicielle, le OnePlus 10T en reçoit maintenant une seconde qui vise à optimiser certaines choses sous le capot ainsi qu’à améliorer l’expérience de la caméra. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un déploiement par étapes, de sorte que certains utilisateurs devront peut-être attendre quelques jours pour que leur mise à jour OTA arrive.

Le logiciel est poussé vers les unités mondiales et indiennes et améliore la stabilité générale du système et optimise pas mal de choses, y compris les applications en arrière-plan, l’affichage et le lecteur d’empreintes digitales.

L’appareil photo est également en cours d’amélioration, principalement en mode portrait et en appareil photo ultra-large. Le correctif de bogue concernant la charge SuperVOOC, que le téléphone peut parfois ne pas détecter, est sans doute plus important.

La source