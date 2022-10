OnePlus 10T obtient la bêta ouverte OxygenOS 13 basée sur Android 13

OnePlus a publié la bêta ouverte OxygenOS 13 basée sur Android 13 pour le OnePlus 9RT il y a quelques semaines, et maintenant c’est le OnePlus 10T qui a un avant-goût du dernier skin Android personnalisé du fabricant de téléphones chinois via le programme bêta, bien qu’en Inde uniquement.

Si vous souhaitez essayer la version bêta ouverte d’OxygenOS 13 sur votre 10T, assurez-vous qu’il exécute la version A.08 ou A.10 d’OxygenOS 12 et qu’il dispose d’au moins 30 % de batterie et de 5,5 Go de stockage gratuit avant d’installer la mise à jour.

La version bêta ouverte d’OxygenOS 13 est livrée avec la conception aquamorphique et un nouveau type d’affichage permanent en plus de certaines optimisations, améliorations et nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter le journal des modifications de la mise à jour ci-dessous pour plus de détails et vous diriger vers le lien source à la fin de cet article pour en savoir plus sur le processus d’installation d’OxygenOS 13 Open Beta.







OxygenOS 13 Open Beta basé sur Android 13 pour OnePlus 10T

Cependant, il convient de noter que les versions bêta ne sont généralement pas aussi stables que les versions officielles et contiennent souvent des bogues qui entravent l’expérience utilisateur, il est donc préférable de les éviter sur les appareils principaux. Et en ce qui concerne la bêta ouverte d’OxygenOS 13 pour le 10T, OnePlus a mentionné trois problèmes connus :

Le fond d’écran est flou sur l’écran de verrouillage dans des scénarios spécifiques.

L’invite de charge sur l’écran de verrouillage ne s’affiche pas normalement.

La fonction d’extension en mode vidéo ne s’affiche pas normalement.

