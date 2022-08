OnePlus 10T fait ses débuts avec Snapdragon 8+ Gen 1, charge de 150 W

OnePlus a dévoilé ses téléphones les plus puissants à ce jour avec le OnePlus 10T. L’OEM a changé sa stratégie de sortie pour cette année et lance le smartphone non-Pro au second semestre. Bien sûr, il a dû réduire certaines spécifications pour obtenir des prix plus bas, mais le 10T bat en fait le 10 Pro à certains égards.

À partir de l’écran, il s’agit toujours d’OLED avec une résolution de 1080 x 2412 pixels et prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une profondeur de couleur de 10 bits conforme à la norme HDR10+. Il mesure 6,7 pouces de diagonale (tout comme le 10 Pro) mais se contente d’un panneau OLED standard au lieu du LTPO2 plus avancé.

L’une des deux mises à niveau par rapport au 10 Pro est le chipset. Le OnePlus 10T fonctionne sur le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 plus récent associé à 8 Go ou 16 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1 pour le marché américain tandis que l’Inde obtient une option 12 Go / 256 Go.

OnePlus met également en avant un nouveau système de refroidissement 3D avec la plus grande chambre à vapeur de tous les téléphones OnePlus.

Pour maintenir le coût bas, OnePlus a considérablement rétrogradé le matériel de la caméra par rapport au 10 Pro. La caméra ultra large avancée et le téléobjectif 3x sont remplacés par les caméras macro ultra larges et 2MP 8MP couramment utilisées et largement peu impressionnantes. La bonne nouvelle est que le capteur principal Sony IMX766 du 10 Pro est inchangé. Il est couplé à une large ouverture f/1.8 et à un objectif stabilisé optiquement.

La caméra selfie a un capteur 16MP avec de grands pixels de 1,0 µm et une ouverture f/.2.4.

Le matériel tire son jus de la batterie de 4 800 mAh qui prend en charge jusqu’à 150 W de charge SuperVOOC, bien que le combiné soit livré avec un adaptateur secteur de 160 W. C’est peut-être le même que celui utilisé pour l’édition Realme GT Neo3 150W. Il y a un hic, cependant, dans les pays dotés de prises de courant 110 V, le combiné plafonnera à 125 W de charge.

Pour avoir l’esprit tranquille, OnePlus introduit le soi-disant Battery Health Engine, qui devrait réduire considérablement l’usure de la cellule à long terme. La batterie est promise à conserver environ 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge.

Les couleurs disponibles sont Moonstone Black et Jade Green. Les précommandes européennes ouvrent aujourd’hui et les expéditions suivront le 25 août. Le modèle de base 8/128 Go est de 699 €/629 £, tandis que la version 12/256 Go est de 799 €/729 £.

Aux États-Unis, le téléphone commencera à 649 $ pour le modèle 8/128 Go et la version mise à niveau coûte 749 $. La précommande est ouverte le 1er septembre dans la propre boutique de OnePlus, Amazon et Best Buy, tandis que les expéditions commencent le 29 septembre.