OnePlus 10T et sa charge folle sont officiels à 649 $

OnePlus nous a dit de marquer le 3 août sur nos calendriers comme la date à laquelle ils révéleraient pleinement le OnePlus 10T. Ce jour est arrivé et voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau téléphone OnePlus phare.

Détails du lancement du OnePlus 10T, prix

Le OnePlus 10T arrive en Amérique du Nord le 29 septembre, avec des précommandes ouvertes le 1er septembre dans la boutique OnePlus, Amazon et Best Buy. Le téléphone est disponible en deux configurations de stockage RAM de 8 Go-128 Go ou 16 Go-256 Go et des prix de 649 $ et 749 $, respectivement.

OnePlus héberge également un programme d’accès anticipé qui permettra à certains d’entre vous d’obtenir le téléphone plus tôt. Ils prévoient actuellement d’organiser des dates d’accès anticipé du 3 au 6 août, du 10 au 13 août, du 17 au 20 août et du 24 au 27 août, où vous pourrez commander le 10T sur le site de OnePlus. Si vous profitez de l’accès anticipé, vous serez mis à niveau vers le modèle 16 Go-256 Go et ne paierez que 649 $.

Spécifications et fonctionnalités du OnePlus 10T

Maintenant que vous savez quand vous pouvez en acheter un, parlons des fonctionnalités du OnePlus 10T qui tenteront de vous convaincre de le faire.

Le OnePlus 10T exécute un Snapdragon 8+ Gen 1 et est disponible dans les configurations de stockage RAM mentionnées précédemment de 8 Go-128 Go ou 16 Go-256 Go. Il dispose d’une batterie de 4800 mAh avec une charge incroyablement rapide à 125 W (elle se rechargera de 1 à 100 % en 20 minutes environ), avec un chargeur de 160 W inclus. Il n’a pas de charge sans fil, cependant.

OnePlus comprend également un écran FHD AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes digitales intégré, 5G et WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Gorilla Glass 5 et OxygenOS 12.1 sur Android 12. Le 10T pèse 203,5 g et se décline en Moonstone Black ou Jade Green.

Dans le département de la caméra, vous trouverez un objectif principal de 50MP (Sony IMX766) à f/1.8 avec OIS et EIS, ainsi que des objectifs macro ultra-larges de 8MP et 2MP. La caméra selfie est un jeu de tir 16MP avec EIS. L’appareil photo principal peut filmer à 4K/60fps, a des modes comme Nightscape 2.0, Portrait et Pro, mais ce n’est pas une unité de marque Hasselblad.

OnePlus dit également qu’ils ont mis 15 antennes dans le 10T pour lui donner des signaux WiFi et cellulaires plus forts, bien qu’ils n’aient pas encore révélé de partenaires transporteurs. En regardant les bandes sur la fiche technique que j’ai, le téléphone devrait très bien fonctionner sur les réseaux 5G basse et moyenne bande d’AT&T, T-Mobile et Verizon. Le téléphone ne prend pas en charge la 5G mmW.

Dans l’ensemble, le OnePlus 10T contient un certain nombre de spécifications haut de gamme (comme le processeur, l’écran, jusqu’à 16 Go de RAM et les capacités de charge), mais OnePlus a également réduit un certain nombre de choses pour maintenir le prix bas, ce qui est évident dans le utilisation du capteur principal Sony IMX766 de milieu de gamme, pas de charge sans fil et absence de fonctionnalités Hasselblad. Cela ne fait pas partie de leur gamme de téléphones “Pro”, donc cela a presque du sens d’une manière étrange. Oh, ils ont également coupé le curseur d’alerte, apparemment pour faire de la place pour tous les éléments de charge.

OxygenOS 13 et prise en charge des mises à jour

Dans le cadre de ce lancement de OnePlus 10T, OnePlus annonce OxygenOS 13 qui est censé avoir une “expérience améliorée à tous les niveaux” avec “une personnalisation, des jeux et une connectivité améliorés”. OnePlus parle de ses nouveaux “bords doux et arrondis” dans tout le système d’exploitation, des transitions intelligentes des couleurs du système d’exploitation pour correspondre à l’heure de la journée, des performances améliorées avec un AI System Booster, une plus grande personnalisation de l’affichage permanent, des dossiers plus grands, une barre latérale boîte à outils d’applications, prise en charge de Spatial Audio, Fast Pair d’Android, commutation audio d’Android, etc.

Cela ne sera évidemment pas lancé avant le lancement d’Android 13, mais OnePlus dit que le OnePlus 10 Pro recevra la mise à jour d’OxygenOS 13 en premier et “bientôt”, suivi du OnePlus 10T “plus tard cette année”.

Pour le support logiciel général du OnePlus 10T, vous devez vous attendre à trois mises à jour Android majeures et à quatre ans de mises à jour de sécurité.

Notre avis sur le OnePlus 10T

Oui, nous avons le OnePlus 10T et le testons depuis un certain temps. Restez dans les parages aujourd’hui pour notre vidéo de déballage et de premier aperçu, suivie de notre examen dans les prochains jours.