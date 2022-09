Le OnePlus 10R dévoilé en avril est disponible en deux couleurs – Sierra Black et Forrest Green. Ceux-ci seront bientôt rejoints par une troisième option de couleur, appelée OnePlus 10R Prime Blue Edition.

OnePlus n’a pas encore beaucoup divulgué sur le 10R Prime Blue Edition, mais les changements ne seront probablement que cosmétiques et il partagera probablement les spécifications avec les deux autres versions de couleur.

Le OnePlus 10R est alimenté par le Dimensity 8100 Max et arbore un écran AMOLED FullHD + 120 Hz de 6,7 pouces. Le smartphone dispose d’une configuration triple caméra à l’arrière, comprenant des unités primaires 50MP, ultra larges 8MP et macro 2MP. Pour les selfies et les appels vidéo, vous obtenir une caméra frontale de 16MP.

Nous avons quelque chose en réserve pour vous pour faire face à ces lundi Blues ! Préparez-vous à vivre quelque chose hors de la boîte et #De nulle part. #OnePlus10RPrime Blue Edition arrive bientôt exclusivement sur @amazonIn – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 12 septembre 2022

Le OnePlus 10R est livré avec un scanner d’empreintes digitales intégré et dispose également de haut-parleurs stéréo intégrés. Il est alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge de 150 W. Cependant, il existe également une version qui se charge plus lentement jusqu’à 80 W mais qui a une cellule de 5 000 mAh sous le capot.

Le OnePlus 10R Prime Blue Edition sera vendu via Amazon.in en Inde et probablement via le site officiel de la société. Mais on ne sait pas s’il aura le même prix que les deux autres modèles de couleur ou s’il coûtera plus cher.

En attendant plus de détails sur les prix et la disponibilité du OnePlus 10R Prime Blue Edition, vous pouvez lire notre examen pratique du 10R régulier ici pour en savoir plus à ce sujet.