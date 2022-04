OnePlus 10R officiel avec jusqu’à 150 W de charge, Nord CE 2 Lite 5G également annoncé

OnePlus a annoncé aujourd’hui deux téléphones – le OnePlus 10R et le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Le 10R est la variante mondiale du OnePlus Ace, qui a été lancé en Chine la semaine dernière (et le Realme GT Neo3 avant cela) et il se décline en deux variantes avec une différence de charge et de batterie distincte.

OnePlus 10R

Le OnePlus 10R apporte une charge de batterie impressionnante dans ses deux incarnations. Le premier est le OnePlus 10R avec 150 W SUPERVOOC Endurance Edition, qui dispose d’une batterie de 4 500 mAh et d’un chargeur USB-C de 150 W. Ce 10R peut passer de 1% à 30% en 3 minutes et de 1% à 100% en seulement 17 minutes.









OnePlus 10R en Sierra Black et Forrest Green

L’autre 10R est le standard, avec 80 W SUPERVOOC et une batterie de 5 000 mAh – il peut charger de 1 % à 100 % en 32 minutes. Les deux versions du OnePlus 10R ont une puce de charge intelligente personnalisée qui protège la charge. Et pour ceux qui craignent que la charge ultra rapide d’un téléphone n’entraîne une dégradation plus rapide de la batterie, OnePlus dispose d’un algorithme intelligent de santé de la batterie et d’une technologie de guérison qui garantit que l’édition 150W SUPERVOOC Endurance conservera 80% de sa capacité après 1 600 cycles de charge, ce qui est deux fois la norme de l’industrie de 800 cycles.

Le OnePlus 10R utilise un MediaTek Dimensity 8100-Max, exclusif à OnePlus. OnePlus affirme que les puissants cœurs Cortex-A78 peuvent atteindre 2,85 GHz, un peu plus rapidement que la vitesse d’horloge de 2,75 GHz de la puce habituelle.

Le chipset est associé à 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage flash UFS 3.1. Le 10R dispose d’un système de refroidissement passif 3D intégré qui est le plus grand d’un smartphone OnePlus.

Le OnePlus 10R dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces 1080x2412px avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz (il peut évoluer de 60 Hz à 90 Hz, jusqu’à 120 Hz selon la situation) et un taux de réponse tactile de 730 Hz.

Le OnePlus 10R possède un appareil photo principal de 50MP f/1.8 avec un capteur Sony IMX766 1/1.56″ avec mise au point PDAF et un objectif stabilisé. Il y a aussi un ultra large à focale fixe de 8MP, une macro dédiée de 2MP et une caméra selfie de 16MP.

Le OnePlus 10R exécute OxygenOS 12.1, basé sur Android 12, et OnePlus s’est engagé à effectuer 3 mises à jour majeures du système d’exploitation et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Le OnePlus 10R sera mis en vente sur le site Web de OnePlus, Amazon, les magasins Reliance, les magasins Chroma et certains magasins partenaires à partir du 4 mai à midi. La version standard de 80 W coûte 38 999 INR pour le modèle 8/128 Go et 42 999 INR pour le modèle 12/256 Go. Le 150W 10R est disponible en Sierra Black et 12/256 Go uniquement, et coûte 43 999 INR.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G a un Snapdragon 695, remplaçant le Dimensity 900 du Nord CE 2 régulier.

Les autres changements incluent un écran LCD IPS de 6,58 pouces (120 Hz) au lieu de l’AMOLED de 6,43 pouces (90 Hz) et la suppression de l’appareil photo ultra-large 8MP, ne laissant qu’un module principal de 64MP et deux assistants de 2 MP à l’arrière. Une caméra selfie 16MP se trouve à l’avant.

La batterie de 5 000 mAh prend en charge la charge SUPERVOOC de 33 W.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sera mis en vente via OnePlus, Amazon, Reliance, Chrome et les détaillants partenaires le 30 avril, au prix de 19 999 INR pour le modèle 6/128 Go et de 21 999 INR pour le modèle 8/128 Go.