OnePlus 10 Pro reçoit la mise à jour stable d’OxygenOS 13 basée sur Android 13

OnePlus a annoncé le déploiement de la version stable d’OxygenOS 13 pour le OnePlus 10 Pro, ce qui en fait le premier smartphone OnePlus à obtenir le skin Android personnalisé basé sur Android 13 de la marque chinoise.

La mise à jour est actuellement distribuée aux utilisateurs de OnePlus 10 Pro qui ont participé au programme Open Beta, donc ceux qui exécutent OxygenOS 12 basé sur Android 12 sur leurs appareils devront attendre.

Si vous vivez en Inde, la mise à jour stable d’OxygenOS 13 sera livrée avec la version du micrologiciel NE2211_11.C.19, tandis que les unités européennes et nord-américaines OnePlus 10 Pro recevront les versions avec les versions NE2213_11.C.19 et NE2215_11.C.19, respectivement. . Et une fois que vous avez reçu la mise à jour, assurez-vous que votre OnePlus 10 Pro dispose d’au moins 5 Go de stockage gratuit et de plus de 30 % de batterie avant de procéder à l’installation.

OxygenOS 13 est livré avec ce que OnePlus appelle Aquamorphic Design. Vous pouvez consulter la capture d’écran du journal des modifications ci-dessous pour plus de détails.







Mise à jour stable OxygenOS 13 basée sur Android 13 de OnePlus 10 Pro

La source