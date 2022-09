OnePlus 10 Pro obtient une énorme mise à jour Android 13 avec des tonnes de nouvelles fonctionnalités

OnePlus a publié la mise à jour stable d’Android 13 (avec OxygenOS 13) pour le OnePlus 10 Pro. C’est un gros problème car l’un des premiers en dehors de Google à le publier sous une forme stable.

Le OnePlus 10 Pro a eu plusieurs versions bêta d’Android 13, donc cela n’est pas sorti de nulle part. Pourtant, même Samsung n’a pas publié Android 13 stable sur l’un de ses téléphones, bien qu’ils testent Android 13 et One UI 5 sur plusieurs et mettront probablement à jour de nombreux autres appareils avant OnePlus. OnePlus est connu pour mettre à jour rapidement son dernier téléphone Pro, puis prendre beaucoup plus de temps sur les téléphones plus anciens.

Pour ceux qui possèdent un OnePlus 10 Pro, OnePlus indique que les membres du programme bêta seront les premiers à voir la mise à jour. Il sera ensuite progressivement déployé sur le reste des propriétaires de 10 Pro. Et au cas où vous vous poseriez la question, ce déploiement peut prendre un certain temps, comme plusieurs semaines.

Pour les nouvelles versions, si vous trouvez quelqu’un avec une liste de fichiers OxygenOS 13 pour les mises à jour manuelles, voici les informations dont vous aurez besoin pour vous assurer de saisir la bonne :

NA : NE2215_11.C.19

UE : NE2213_11.C.19

DANS : NE2211_11.C.19

Quelles sont les nouveautés d’OxygenOS 13 dont vous devriez être au courant ? Un peu. Le journal des modifications complet est ci-dessous, mais sachez qu’il s’agit maintenant essentiellement de la transition complète d’OxygenOS que vous connaissiez autrefois vers ColorOS d’OPPO. Cela a le nouveau design OPPO Aquamorphic et des animations fluides, le nouveau lecteur multimédia dans la zone des paramètres rapides et le moteur de calcul dynamique qui devrait offrir une expérience globale plus fluide. Mais encore une fois, ce n’est vraiment que ColorOS qui s’exécute sous un nom différent.

Modifications d’Android 13 / OxygenOS 13 :

[Aquamorphic Design] Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré.

Applique la philosophie Aquamorphic Design aux animations pour les rendre naturelles et vives.

Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires.

Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées.

Applique des mouvements physiques réels aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives.

Optimise les polices pour une meilleure lisibilité.

Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs. [Efficiency] Ajoute Meeting Assistant pour améliorer la connexion à la réunion et introduit une option pour rendre les notifications plus subtiles et moins gênantes.

Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement.

Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides.

Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran.

Ajoute la boîte à outils de la barre latérale. Vous pouvez ouvrir une fenêtre flottante dans les applications pour un fonctionnement fluide.

Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître Étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil. [Seamless interconnection] Optimise la connectivité des écouteurs pour offrir une expérience plus fluide. [Personalization] Optimise Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display.

Optimise l’affichage Insight Always-On, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles.

Optimise l’affichage permanent de Canvas, avec plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles. [Security & privacy] Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat. Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée.

Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée.

Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés. [Health & Digital wellbeing] Ajoute Kid Space, fournissant une limite de temps d’écran, des rappels de lumière ambiante et des fonctions d’affichage de protection des yeux. [Performance optimization] Ajoute Dynamic Computing Engine pour améliorer la vitesse du système, la stabilité, la durée de vie de la batterie et l’expérience de l’application.

Optimise les effets Dolby Sound avec une meilleure perception spatiale du champ sonore et une source sonore plus précise. [Gaming experience] Mises à niveau vers HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés.

// OnePlus